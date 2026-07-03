Platformele de turism se fac că uită recenziile negative / Ce ai de făcut înainte să-ți rezervi vacanța

Ne interesează unde plecăm în vacanță, ne interesează unde ajungem, ne interesează să nu aducem insecte cu noi înapoi acasă, ne interesează să nu ne îmbolnăvim pe unde plecăm.

De asta sunt bune recenziile de pe platformele de turism, pentru că oferă un rezumat al experienței de ședere al altora, după care ne putem inspira și noi.

Dar ce te faci atunci când aceste recenzii sunt scrise de IA? Sau când rezumatele a sute de recenzii sunt sintetizate cu ajutorul AI, astfel încât tu să economisești cât mai mult timp?

Răspuns: te poți păcăli, pentru că aceste rezumate prezintă un semn de întrebare mare cât hotelul despre care vorbesc.

O investigație realizată de organizația britanică pentru protecția consumatorilor, „Which?”, arată că rezumatele generate de inteligența artificială pe platforma Tripadvisor au omis sau au estompat, în unele cazuri, tocmai informațiile pe care un turist ar vrea să le afle înainte să-și rezerve vacanța: probleme de igienă, intoxicații alimentare, lipsa apei sau chiar acuzații de hărțuire sexuală.

AI spune „hotel impecabil”, iar turiștii povestesc cu totul altceva

Potrivit investigației, un hotel din Capul Verde era prezentat în rezumatul AI drept un loc cu „camere spațioase”, „restaurante diverse” și „igienă impecabilă”.

În recenziile lăsate de turiști apăreau însă descrieri complet diferite: alimente insuficient preparate, insecte și păsări în zona bufetului sau probleme grave de igienă. Hotelul este implicat în prezent într-un proces intentat de sute de turiști care susțin că s-au îmbolnăvit în timpul sejurului.

„Facilități abundente” vs. lipsa apei curente

Într-un alt caz analizat de Which?, un hotel din Republica Dominicană era descris de inteligența artificială ca având „facilități abundente”, în timp ce recenziile reale vorbeau despre lipsa apei curente și despre numeroși invitați la o nuntă care s-au îmbolnăvit.

Investigația menționează și un hotel din Turcia, unde turiștii au reclamat hărțuire sexuală din partea unor membri ai personalului. În rezumatul AI, aceste probleme apăreau doar sub forma unor formulări generale despre „servicii prietenoase” și mici neajunsuri.

Problema nu este doar Tripadvisor

De fapt, aproape toate marile platforme de turism folosesc astăzi inteligența artificială pentru a-i ajuta pe utilizatori să ia mai repede o decizie.

Tripadvisor generează rezumate automate ale recenziilor și dezvoltă instrumente AI pentru planificarea călătoriilor.

Google folosește inteligența artificială pentru organizarea informațiilor din Google Maps și din căutările online, iar platforme precum Expedia sau Booking introduc tot mai multe funcții bazate pe AI pentru recomandări și asistență personalizată.

Scopul este simplu: în loc să citești sute de comentarii, primești un rezumat în câteva secunde.

De ce poate greși inteligența artificială?

Problema este că inteligența artificială caută, în general, tendința dominantă dintr-un volum mare de informații.

Dacă sute de turiști laudă camerele și piscina, iar câteva zeci reclamă probleme grave de igienă, există riscul ca rezumatul să pună accentul pe experiența majoritară și să reducă la câteva cuvinte tocmai aspectele care ar putea influența decisiv alegerea unui turist.

Cu alte cuvinte, AI-ul nu minte neapărat, dar poate simplifica excesiv realitatea.

Ce spune Tripadvisor

Reprezentanții Tripadvisor au declarat că rezumatele generate de inteligența artificială nu sunt concepute pentru a înlocui recenziile integrale ale utilizatorilor și că sistemul este îmbunătățit permanent.

Compania susține, de asemenea, că anumite categorii de incidente grave sunt tratate separat și recomandă utilizatorilor să consulte întotdeauna și recenziile originale înainte de a lua o decizie.

Cum verifici un hotel în doar câteva minute

Specialiștii organizației Which? recomandă ca rezumatul AI să fie doar primul pas, nu singura sursă de informare.

Ce să faci înainte de rezervare:

Citește și recenziile de o stea

Verifică dacă aceleași probleme sunt reclamate de mai mulți turiști

Compară părerile de pe două sau trei platforme diferite

Acordă atenție comentariilor recente, nu doar celor vechi

AI economisește timp, dar nu poate înlocui spiritul critic

Inteligența artificială schimbă deja felul în care căutăm hoteluri, restaurante sau destinații de vacanță și, cel mai probabil, va deveni tot mai prezentă în astfel de decizii.

Însă investigația „Which?” arată că, atunci când este vorba despre siguranță, igienă sau alte probleme importante, câteva minute petrecute citind recenziile reale pot face diferența dintre o vacanță reușită și una de coșmar.