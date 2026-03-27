Ultimul weekend de schi în Poiana Brașov

Primăria Municipiului Brașov anunță că, din cauza temperaturilor ridicate, sezonul de schi se apropie de final. Pârtiile din partea inferioară, respectiv segmentele de coborâre spre Poiana Brașov (inclusiv Lupului inferior și porțiunile finale ale pârtiilor principale), vor fi închise începând de vineri.

„Din cauza temperaturilor ridicate, starea pârtiilor s-a deteriorat foarte mult și nu mai prezintă condiții de siguranță”, au transmis autoritățile. Acestea au explicat că stratul de zăpadă a fost afectat ireversibil: „Temperaturile ridicate din ultimele zile au afectat ireversibil stratul de zăpadă de pe domeniul schiabil din masivul Postăvarul”.

Ultima zi de schi din acest sezon

Sezonul de schi nu va fi prelungit, iar duminică, 29 martie, va fi ultima zi în care se mai poate schia în Poiana Brașov. „Având în vedere și situația stratului de zăpadă de pe pârtiile din partea superioară, precum și prognoza meteo pentru următoarele zile, sezonul de schi nu va fi prelungit”, au precizat reprezentanții primăriei Brașov.

Unde se mai poate schia

„De mâine și până duminică se va schia doar pe pârtiile din partea superioară: Kanzel, Doamnei, Drumul Roșu, Ruia și Lupului superior, cu ieșire spre telescaunul Ruia. Retragerea spre Poiana Brașov se poate face cu telegondola”, potrivit autorităților.

Acestea au avertizat că zăpada este deja de primăvară și poate crea probleme: „Condițiile sunt de primăvară, cu zăpadă foarte moale și grea în zonele însorite și tare în cele umbrite, astfel că trebuie să adaptați viteza pentru a schia în condiții de siguranță”.

Punctele nu se reportează

Primăria a anunțat și faptul că punctele rămase pe ski-pass – cardul electronic folosit pentru accesul la instalațiile de transport pe cablu (telegondolă, telescaun, teleschi), nu vor putea fi folosite sezonul viitor.

„Punctele neutilizate în acest sezon nu vor fi prelungite pentru sezonul următor, având în vedere că valabilitatea lor este până în 29 martie”.

Turiștii nu își vor pierde garanția pentru ski-pass. „La telecabina Capra Neagră și la telegondolă, pe lângă casierii funcționează și două automate pentru recuperarea garanției plătită pentru ski-pass”, spun autoritățile brașovene.

Sezon susținut artificial

Sezonul 2026, început pe 2 ianuarie, a depins în mare măsură de zăpada artificială. Peste 90% din zăpada de pe pârtii a fost artificială, produsă de tunurile și lăncile de pe domeniul schiabil. „Fără existența acestui sistem, Poiana Brașov nu ar fi avut pârtii deschise”, spun reprezentanții primăriei Brașov.

În weekenduri, turiștii au putut schia și în nocturnă, iar domeniul schiabil a rămas una dintre cele mai frecventate destinații din țară, cu zile în care s-au înregistrat între 20.000 și 30.000 de treceri prin turnichete.