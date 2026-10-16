Unde se schiază cel mai bine în această iarnă? Topul mondial istoric în care Italia a zdrobit destinații celebre din Austria și Franța

Cele mai bune stațiuni de schi din Europa în 2026: patru sunt în Italia. Val Gardena este pe locul patru în Europa, urmată de Corvara-Alta Badia și Cortina d’Ampezzo, iar Courmayeur, la poalele Mont Blanc-ului, încheie lista pe locul 18.

Pe primul loc în Europa și în lume se află Zermatt, în Elveția, sub vârful Matterhorn, cu un scor de 98,33, potrivit Daily Mail. Urmează, în topul european, Verbier (Elveția) și Méribel (Franța).

Val Gardena, cea mai bine clasată din Italia

Val Gardena, cu scorul 91,68, este pe locul patru în Europa și pe 13 în lume. Face parte din rețeaua Dolomiti Superski și are 175 de kilometri de pârtii, plus legături cu alte zone din vale.

Stațiunea reunește trei sate emblematice ale regiunii: Selva, Santa Cristina și Ortisei, fiind considerată una dintre cele mai tradiționale destinații din zonă.

Site-ul stațiunii o descrie ca pe destinația perfectă pentru schiorii care iubesc varietatea, cu pârtii potrivite atât pentru familiile cu copii, cât și pentru campionii de Cupă Mondială.

Alta Badia și Cortina, în top 10 european

Corvara-Alta Badia ocupă locul șase în Europa, cu 91,11 puncte. Corvara este unul dintre satele principale ale Alta Badia, în inima rețelei Dolomiti Superski, cu acces la celebrul circuit Sellaronda.

Cortina d’Ampezzo, gazda Jocurilor Olimpice de iarnă din 1956 și din 2026, este pe locul șapte, cu 90 de puncte. Courmayeur Mont Blanc, în Valea Aostei, are 82,52 de puncte și locul 18.

Primele zece în lume

În clasamentul mondial, după Zermatt urmează Deer Valley (Utah, SUA), Sun Valley (Idaho, SUA), Verbier (Elveția) și Vail (Colorado, SUA). Locurile 6–10 sunt ocupate de Méribel (Franța), Whistler Blackcomb și Silver Star Mountain (Canada), Solitude (Utah) și Telluride (Colorado).

Deer Valley permite doar schiul, fără snowboard, ceea ce înseamnă pârtii mai puțin aglomerate. Verbier este frecventată de familii regale, iar Vail, cu mai puțin de 5.000 de locuitori, primește iarna aproximativ 2,8 milioane de turiști.

Din Europa mai apar în top 20 stațiuni din Austria, precum Obergurgl, St. Anton și Kitzbühel, și din Franța, precum Val d’Isère, Val Thorens și Courchevel.