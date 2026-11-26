Studiul, publicat de platforma de închirieri de vacanță Holidu, estimează costul mediu zilnic la 40,50 EUR de persoană, inclusiv abonamentul la teleschi și cazare, potrivit Le Figaro. În general, Franța își confirmă avantajul de preț: nouă din cele zece stațiuni cele mai puțin costisitoare de pe listă sunt situate în interiorul țării.

Acest rezultat se datorează prețului atât al teleschiurilor, cât și al cazării. Un abonament de o zi pentru adulți costă 20 € la casa de bilete și 18 € online. Acest preț rămâne același din extrasezon în plin sezon. Pentru copiii sub 12 ani, este de 16 € la casa de bilete și 15 € online. Potrivit Oficiului de Turism din Nisa, rezervarea va putea fi făcută începând cu 15 decembrie. Holidu raportează sejururi de noapte cuprinse între 15 € și 26 € de persoană, în funcție de perioada anului. Această formulă plasează stațiunea cu mult înaintea concurenților săi europeni.

Réallon (Hautes-Alpes) se află pe locul al doilea, cu un preț de 42,95 EUR pe zi și de persoană. Gresse-en-Vercors (Isère) completează primele trei locuri, cu un preț de 49 EUR. La celălalt capăt al spectrului, Zermatt (Elveția) este cel mai scump, cu un preț de 303,86 EUR pe zi și de persoană, de aproape 7,5 ori mai mare decât bugetul necesar pentru Roubion-les-Buisses.

20 de pârtii care acoperă 33 de kilometri

Prețurile mici nu sunt singurul său avantaj. Situată în Valea Tinée, la poarta de intrare în Parcul Național Mercantour, stațiunea Roubion-les-Buisses se află la aproximativ o oră și jumătate de mers cu mașina de Nisa, nu departe de Marea Mediterană. Domeniul său schiabil se întinde de la 1.410 la 1.920 de metri altitudine, acesta din urmă fiind vârful Mont Pommier.

Domeniul schiabil se mândrește cu 20 de pârtii care acoperă 33 de kilometri: 2 verzi, 4 albastre, 12 roșii și 2 negre. Șase teleschiuri, inclusiv un telescaun, deservesc pârtiile. Această ofertă se adresează atât schiorilor începători, cât și schiorilor experimentați. Pentru o varietate sporită, stațiunea oferă și săniuș, săniuș tras de câini, parapantă virtuală și plimbări cu căruciorul de zăpadă. În acest sezon, un instructor de la Școala Franceză de Schi (ESF) oferă lecții de grup și private.

Există o singură limitare înainte de a face o rezervare: zăpada. La o altitudine modestă în comparație cu cea a marilor stațiuni alpine. Roubion-les-Buisses este mai predispusă la capriciile vremii, iar stratul de zăpadă nu este garantat acolo pe tot parcursul sezonului.