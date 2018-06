FOTO inedit! Cum arăta Halep în 2008, cu trofeul în braţe, în momentul în care a câştigat Roland Garros la junioare

În urmă cu 10 ani, Simona Halep câştiga la Roland Garros, la junioare, primul trofeu important din viaţa ei de sportivă. Sâmbătă, 9 iunie, Simona Halep a cucerit primul Grand Slam tot în capitala Franţei, în 2018, în momentul în care ocupă locul 1 mondial.

"De la 14 ani visez un titlu de Grand Slam, mă bucur chiar dacă nu am câştigat la Melbourne (n.r. – Australian Open). Am câştigat aici, în 2008 (n.r. - la junioare), şi era visul meu să câştig prima dată aici. Vreau să-i mulţumesc Petrei (n.r. - Kvitova), am văzut mesajul de la ea şi de la Irina (n.r. - Begu). Mi-a scris şi anul trecut şi îmi spunea să stau liniştită, pentru că trofeul va veni. Îi mulţumesc că mi-a scris, sper că voi fi o inspiraţie pentru copiii din România", a declarat Halep în conferinţa de presă de după finala de la Roland Garros.

Simona face referire la primul moment cu adevărat mare din carierea constănţencei. În 2008, Halep şi-a trecut în palmares titlul junioarelor de al Roland Garros, după victoria din finala românească împotriva Elenei Bogdan, pe care a învins-o cu 6-4, 6-7, 6-2, după aproximativ două ore de joc.

În acelaşi an, Halep mai câştigase şi turneul Bonfiglio, din Italia, a mai ajuns în semifinale la Australian open şi jucase finala de la Nottinghil.

FOTO: Roland Garros 2008: Simona Halep, în momentul în care a primit trofeul pentru finala câştigată

FOTO: Simona Halep în 2018 la Roland Garros, cu cel mai preţios trofeu obţinut de-a lungul carierei

