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O meserie periculoasă. Un fermier moare în fiecare săptămână, crescătorii de animale sunt cei mai expuși

Un fermier moare în fiecare săptămână, conform statisticilor companiilor de asigurări din Germania. Crescătorii de animale sunt cei mai expuși pericolelor, mai arată cifrele. Statistica a utilizat datele din anul 2025.
O meserie periculoasă. Un fermier moare în fiecare săptămână, crescătorii de animale sunt cei mai expuși
Sursă foto: Facebook / ANSVSA
Petru Mazilu
25 iun. 2026, 12:50, Știri externe
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Un fermier german moare în fiecare săptămână, conform Agraheute. Publicația folosește datele instituției numite Asigurarea Socială pentru Agricultură, Silvicultură și Horticultură (SVLFG).

Datele arată că anul trecut, în agricultura germană, numărul accidentelor raportate a scăzut cu aproximativ 4,6%, până la 30.503 cazuri. Din acestea, 58 s-au soldat cu decese. Statistica mai arată că cele mai periculoase domenii sunt creșterea animalelor și reparațiile utilajelor agricole.

SVLFG a numărat 12.089 de accidente în rândul crescătorilor de animale. În reparații, au fost 7.458 de accidente. În ambele domenii de activitate au murit câte 13 persoane.

În silvicultură s-au înregistrat 4.454 de cazuri, iar în horticultură s-au înregistrat 17.682 de accidente, 10 fiind mortale.

Vara este cea mai periculosă pentru fermieri

Instituția consideră accidente de raportat doar cazurile în care victima are nevoie de cel puțin trei zile de refacere sau concediu medical.

Statistica mai arată că în accidente sunt implicate în special persoane tinere din categoria 19 – 25 ani. Totuși, cele mai multe decese sunt la categoria persoanelor cu vârsta peste 70 de ani.

De asemenea, vara este mai periculoasă decât iarna pentru fermieri. În iulie sunt cele mai multe accidente (9,3%), iar în decembrie cele mai puține (6,6%).

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