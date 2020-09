Autorităţile au primit 96 de sesizări privind posibile fapte care au legătură cu votul

Autorităţile au primit până duminică la prânz 96 de sesizări privind posibile fapte care au legătură cu procesul de votare, dintre care un sfert nu s-au confirmat, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-şef de poliţie Monica Dajbog.

Până la acest moment nu au fost înregistrate evenimente deosebite de ordine publică, a precizat Monica Dajbog.

Au fost constatate 16 fapte contravenţionale, pentru care s-au plicat amenzi în valoare de 8.700 de lei şi 4 avertismente scrise.

S-au primit sesizări pentru 9 infracţiuni, pentru care sunt cercetate 5 persoane.

Cele mai multe sesizări au fost pentru continuarea propagandei electorale, turism electoral, vot multiplu, fotografierea sau filmarea buletinelor de vot în timpul exercitării dreptului la vot, sfătuirea alegătorilor la secţiile de votare.

În sectorul 5 din Bucureşti poliţiştii au fosst sesizaţi că într-o secţie se distribuiau mai multe buletine de vot către anumiţi votanţi, dar aspectele nu s-au confirmat.

În Ilfov ai fost aplicate sancţiuni contravenţionale pentru comercializarea de băuturi alcoolice.

În Dâmboviţa poliţiştii aui fost sesizaţi despre existenţa unei camere de supraveghere video într-o secţie de votare şi efectuează cercetări pentru comiterea infracţiunii de violare a confidenţialităţii votului.

În judeţul Timiş, reprezentantul unui partid politic a sesizat prin 112 faptul că a primit două buletine de vot pentru funcţia de primar, dintre care unul avea deja aplicată ştampila pe un anumit partid politic. Se efectuează verificări.

La o secţie de votare din localitatea dâmboviţeană Hulubeşti, s-a sesizat faptul că un candidat la funcţia de primar influenţează alegătorii. Şi în acest caz se fac verificări.

În Caraş-Severin, poliţiştii fac cercetări pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe după ce în faţa unei secţii de votare a izbucnit un conflict spontan între două persoane.

În acelaşi judeţ, a fost primită o sesizare referitoare la faptul că la două secţii de votare votanţii intră în cabina de vot cu însoţitor. Au fost identificate mai multe persoane din localitatea respectivă care ar fi însoţit alegători în cabina de vot cu permisiunea preşedintelui secţiei de votare. Se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de coruperea alegătorilor.

La o secţie de votare din Costineşti, procesul electoral a fost suspendat pentru o oră după ce un votant a descoperit o greşeală de tipărire pe buletinele de vot. Procesul de votare a fost ulterior reluat.

Poliţiştii din Năvodari au fost sesizaţi cu privire la faptul că la o secţie de votare unul dintre votanţi ar fi distrus mai multe buletine de vot. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că un bărbat ar fi primit câte un buletin de vot în plus şi, după ce ar fi aplicat ştampila cu menţiunea Votat, ar fi constatat acest lucru, moment în care ar fi rupt cele două buletine de vot în plus. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri.

În localitatea Cungrea din judeţul Olt, un bărbat a votat cu actul de identitate al concubinei, fără ca membrii secţiei de votare să observe acest lucru. După aproximativ 20 de minute a revenit cu propriul act de identitate. Se fac verificări.

La Sighet, Maramureş, structurile de specialitate ale MAI efectuează verificări după ce în presă au apărut informaţii privind cumpărarea de voturi.

De asemenea, au fost înregistrate mai multe sesizări de aşa-zis turism electoral, toate fiind de urgenţă verificate. Vă reamintesc că pentru prevenirea acestor fapte, efectivele MAI organizează filtre rutiere în toată ţară.

Un caz medical a fost înregistrat la o secţie de votare din Bistriţa-Năsăud, unde un bărbat a leşinat şi în cădere a suferit un traumatism cranian. În acest caz a intervenit echipajul de terapie intensiva mobilă SMURD.

De asemenea, în Prahova procesul de votare s-a întrerupt din cauza unor probleme privind alimentarea cu curent electric.