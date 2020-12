Alegeri parlamentare. Kelemen Hunor, preşedinte UDMR: Un guvern cu 50% plus câteva voturi nu înseamnă un guvern stabil

Preşedintele UDRM, Kelemen Hunor, a declarat, duminică, la închiderea urnelor, că România are nevoie de legea bugetului votată imediat după 20 decembrie. Despre o posibilă alianţă pentru guvernare, liderul Uniunii a spus că nu a purtat niciun fel de discuţii.

Întrebat dacă a avut discuţii despre formarea unei majorităţi guvernamentale, liderul UDMR, Kelemen Hunor a spus că important este să existe o majoritate de centru-dreapta şi un vot pe legea bugetului imediat după 20 decembrie.

„Nu am avut astfel de discuţii în această seară, nici în zilele trecute. Pot să vă spun ceea ce am mai spus nu numai în campania electorală, ci în toată această perioadă: România ar avea nevoie - şi din punctul nostru de vedere asta ar fi de dorit – de un guvern stabil cu majoritate parlamentară solidă de centru-dreapta. Nu ne-am schimbat părerea, nu ne-am schimbat punctul de vedere, dar până când nu sunt numărate toate voturile mi-e greu să spun mai mult, mai ales că nu există nicio solicitare din partea nimănui să discutăm. Important este să avem un Guvern până în 22 - 23 decembrie şi să fie unul stabil, asta înseamnă cel puţin 60% în Parlament. Un guvern cu 50% plus câteva voturi nu înseamnă un guvern stabil şi ne vom întoarce în criza politică”, a spus Kelemen Hunor.

Despre rezultatul obţinut potrivit exit-poll, Kelemen spune că e unul echilibrat.

„E un rezultat bun, echilibrat, un rezultat proporţional, trebuie să aşteptăm solicitarea voturilor atât în ţară, cât şi în străinătate, dar sunt convins că rezultatul nostru de pe 6% va rămâne şi va fi un rezultat prin care vom contribui la dezvoltarea societăţii noastre şi la apărarea drepturilor comunităţii maghiare din România”, a mai spus Kelemen Hunor.