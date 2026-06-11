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România cere ca dronele ucrainene să se autodistrugă dacă ajung lângă litoralul românesc

România le va cere oficialilor din Ucraina să implementeze un sistem care să oblige dronele navale ucrainene să se autodistrugă dacă ajung în apropierea litoralului românesc. Solicitarea apare ca urmare a incidentului de la Constanța.
România cere ca dronele ucrainene să se autodistrugă dacă ajung lângă litoralul românesc
Petru Mazilu
11 iun. 2026, 16:49, Politic
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România vrea ca dronele navale ucrainene să detoneze în mod automat în apropierea coastei sale de la Marea Neagră.

Publicația Live Ukraine îl citează pe ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a lansat ideea într-un interviu acordat TVR Info.

Miruță a spus că dacă o dronă pierde comunicarea și se apropie de apele românești la o distanță de peste 12 mile marine, ar trebui să se autodistrugă. Dronele sunt prevăzute cu componente electronice, astfel încât urmărirea și programarea detonării sunt fezabile din punct de vedere tehnic.

România și Ucraina vor discuta subiectul

Miruță a anunțat că plănuiește să discute acest lucru cu oficialii din Ucraina, a precizat sursa menționată.

Pe 5 iunie, o dronă navală a explodat în portul Constanța. Marina din Ucraina a confirmat că era o dronă ucraineană. Autoritățile române au cerut explicații ucrainenilor.

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