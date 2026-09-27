SUA se pregătesc pentru un război în spațiu. 87 de companii au participat la un exercițiu militar

Statele Unite testează modul în care industria spațială comercială poate fi integrată în operațiunile militare din spațiu, prin exerciții în care planificatorii militari și reprezentanții companiilor analizează diferite scenarii și modalități de acțiune.

Cel mai recent exercițiu APOLLO INSIGHT a avut loc pe 23 septembrie și a reunit 217 participanți din 87 de companii, planificatori militari și reprezentanți ai industriei spațiale, pentru analizarea unor scenarii privind operațiunile în spațiu. 63 dintre companii participaseră deja la primele două exerciții, organizate în martie și iunie.

Potrivit Defence Blog, exercițiul s-a concentrat pe nave spațiale care operează în regiuni mai puțin utilizate în prezent de sateliții obișnuiți, inclusiv pe orbite foarte joase și în spațiul cislunar, aflat între Pământ și Lună.

Teste pentru operațiuni militare în spațiu

Exercițiul s-a concentrat pe tehnologii și nave spațiale capabile să opereze în regiuni mai puțin utilizate de sateliții convenționali, inclusiv pe orbite foarte joase și în spațiul cislunar, zona situată între Pământ și Lună.

De asemenea, a urmărit dezvoltarea unor tactici, tehnici și proceduri care ar putea fi utilizate în operațiuni spațiale desfășurate prin manevre coordonate ale mai multor vehicule.

Armata SUA caută sprijinul industriei spațiale private

Seria APOLLO INSIGHT a fost lansată în acest an pentru a apropia industria spațială comercială de planificarea operațiunilor militare americane în spațiu.

Primul exercițiu, organizat în martie la Colorado Springs, a analizat scenarii privind utilizarea armelor de distrugere în masă în spațiu. Cel de-al doilea, desfășurat în iunie, s-a concentrat pe războiul bazat pe manevră în spațiu.

Generalul Stephen Whiting, comandantul Comandamentului Spațial al SUA (USSPACECOM), a declarat că armata americană nu poate gestiona singură operațiunile spațiale și că trebuie să folosească mai eficient capacitățile și inovațiile industriei comerciale.

Seria de exerciții va continua pe 16 decembrie, când este programată cea de-a patra ediție APOLLO INSIGHT. Comandamentul intenționează să continue exercițiile de integrare a companiilor comerciale și în 2027.