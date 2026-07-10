Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile noi din UE. Ce au voie să înregistreze

Sistemul, denumit Advanced Driver Distraction Warning (ADDW), analizează direcția privirii, poziția capului și mișcările ochilor pentru a determina dacă șoferul este atent la drum sau, de exemplu, privește prea mult timp spre telefonul mobil, relatează ZDF.

Cum funcționează sistemul ADDW

Camera este montată din fabrică, de regulă în zona oglinzii retrovizoare sau pe bord, și monitorizează permanent comportamentul șoferului. Regulile europene stabilesc inclusiv intervalele după care este emis avertismentul.

La viteze cuprinse între 20 și 50 km/h, sistemul avertizează dacă șoferul își mută privirea de la drum timp de cel puțin șase secunde. La viteze de peste 50 km/h, avertizarea apare după aproximativ trei secunde și jumătate.

Normele europene precizează și zonele spre care șoferul poate privi fără ca sistemul să considere că este distras, cum ar fi afișajele de la bord sau geamul din dreptul pasagerului. Sistemul a fost introdus pentru a reduce accidentele provocate de neatenția la volan.

Ce date sunt colectate de cameră

Una dintre cele mai răspândite temeri este că noile camere vor filma permanent șoferii și vor crea o arhivă video a tuturor deplasărilor.

Potrivit regulamentului delegat al Comisiei Europene care stabilește cerințele tehnice pentru sistemele de avertizare privind distragerea atenției șoferului (ADDW), producătorii nu pot colecta mai multe date decât cele strict necesare funcționării sistemului. Imaginile nu sunt stocate permanent, ci sunt suprascrise continuu, iar înregistrarea nu include automat și sunet.

Normele europene interzic colectarea de date biometrice care ar permite identificarea persoanei aflate la volan. „Identificarea persoanei prin intermediul sistemului ADDW este interzisă”, se arată în Regulamentul delegat (UE) 2023/2590 al Comisiei Europene.

Ajung imaginile la autorități?

Datele sunt procesate exclusiv în interiorul vehiculului și nu sunt transmise către producătorul mașinii, autorități sau alte baze de date. În forma actuală, sistemul nu poate fi utilizat pentru monitorizarea permanentă a șoferilor de către stat sau de către constructorii auto.

Totuși, experții subliniază că nicio tehnologie nu oferă o garanție absolută împotriva unor eventuale modificări legislative sau software în viitor, însă în prezent nu există planuri în acest sens.

Ce mașini sunt vizate

Obligația se aplică tuturor autoturismelor noi comercializate în Uniunea Europeană începând cu 10 iulie 2026. Noile tipuri de vehicule erau deja obligate să fie echipate cu aceste sisteme din iulie 2024, iar acum cerința a fost extinsă la toate mașinile noi.

Autoturismele aflate deja în circulație nu trebuie modificate și pot fi utilizate în continuare fără instalarea sistemului ADDW.

Poate fi dezactivat?

Regulamentul european obligă producătorii să ofere posibilitatea dezactivării manuale a sistemului sau, cel puțin, a avertizărilor acestuia. Totuși, la fiecare repornire a mașinii, funcțiile sunt reactivate automat.

Vehiculul trebuie să detecteze dacă senzorul camerei este acoperit sau nu funcționează corespunzător. În acest caz, pe bord trebuie să apară un avertisment vizual privind defectarea sistemului.

Pe lângă sistemul ADDW, noul pachet european de siguranță include și alte tehnologii obligatorii, precum asistența la mersul înapoi, asistentul pentru menținerea benzii de circulație și înregistrarea automată a unor date în cazul producerii unui accident. Obiectivul declarat al Uniunii Europene este reducerea la zero a numărului de decese în accidente rutiere până în 2050.