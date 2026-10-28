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Noul Mercedes-Benz GLE ajunge în showroom-urile Țiriac Auto pe 27 octombrie. Gama GLE, GLE Coupé și GLS a fost actualizată (P)

Începând cu 27 octombrie 2026, Țiriac Auto prezintă noul Mercedes-Benz GLE facelift în showroom-uri și începe livrările către clienții care au plasat deja comenzi. Modelul poate fi văzut în toate cele cinci showroom-uri Mercedes-Benz ale companiei, din București, Brașov, Bacău, Oradea și Pitești.
Noul Mercedes-Benz GLE ajunge în showroom-urile Țiriac Auto pe 27 octombrie. Gama GLE, GLE Coupé și GLS a fost actualizată (P)
Mediafax
28 oct. 2026, 16:26, Publicitate
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Actualizarea vizează întreaga gamă de SUV-uri mari Mercedes-Benz: GLE, GLE Coupé și GLS. Gama include motorizări diesel și pe benzină electrificate, precum și versiunea plug-in hybrid GLE 450 e 4MATIC.

În interior, MBUX Superscreen devine dotare standard: trei ecrane de 12,3 inchi sub o singură suprafață de sticlă, inclusiv un ecran pentru pasagerul din față. Noul sistem de operare MB.OS permite actualizări software de la distanță, iar pachetul MB.DRIVE folosește 10 camere exterioare, 5 senzori radar și 12 senzori ultrasonici.

GLS, numit de Mercedes-Benz „Clasa S a SUV-urilor”, păstrează cele trei rânduri de scaune și se adresează celor care pun pe primul loc spațiul și confortul pasagerilor.

Pentru informații despre GLE Coupé și GLS, echipa de vânzări Țiriac Auto poate oferi detalii despre configurații și disponibilitate.

Detalii despre fiecare model, motorizări și tehnologii găsiți în articolul despre noile Mercedes-Benz GLE și GLS 2026.

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