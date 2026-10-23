Volvo taie 2.500 de posturi, la un an după ce a renunțat la 3.000 de oameni

Reducerile nu vor lua forma unor concedieri directe, a explicat directorul financiar al Volvo Cars, Fredrik Hansson, pentru agenția suedeză de presă TT.

„Aspectul important este că vom face acest lucru prin plecări voluntare și printr-o abordare foarte restrictivă a angajărilor”, a declarat el.

Cele mai multe posturi vor dispărea din zona Göteborg, unde compania are sediul istoric și centre de producție.

Al doilea val în doi ani

Este a doua rundă de reduceri de personal la Volvo Cars într-un interval scurt. În mai 2025, compania a anunțat că renunță la aproximativ 3.000 de posturi, mai ales de birou, adică circa 15% din personalul administrativ. Atunci au fost afectați 1.200 de angajați și aproximativ 1.000 de consultanți din Suedia.

Tăierile au făcut parte dintr-un plan de economii de 18 miliarde de coroane suedeze, adică aproape 1,9 miliarde de dolari, lansat în aprilie 2025. Restructurarea de atunci a costat compania până la 1,5 miliarde de coroane, cu efecte resimțite până în 2026.

„Industria auto traversează o perioadă dificilă”, spunea la acel moment directorul general Håkan Samuelsson. Odată cu planul de economii, Volvo Cars și-a retras prognozele financiare pentru 2025 și 2026, invocând presiunea taxelor vamale asupra sectorului auto.

Cine controlează Volvo Cars

Pe lângă fabrica istorică din Göteborg, Volvo Cars are uzine în Belgia, Statele Unite și China, iar centre de cercetare la Göteborg și Shanghai. Acționarul majoritar este grupul auto chinez Geely, care a cumpărat compania de la Ford în 2010, pentru 1,8 miliarde de dolari.