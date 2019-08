MEDIAFAX FOTO | Imaginile care au marcat săptămâna 9 - 16 august 2019: Protestul din 10 august, picnic nocturn în Grădina Cişmigiu şi meciul FCSB - Mlada Boleslav

MediafaxFoto a realizat o selecţie a imaginilor care surprind evenimentele interne şi internaţionale ce au marcat ultima săptămână.

1. Presedintele Klaus Iohannis se adreseaza membrilor Consiliului National al Partidului National Liberal (PNL), joi 8 august 2019, la Romexpo, in Bucuresti. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

2. Membri si sustinatori ai Partidului National Liberal formeaza un lant uman in jurul unui platan, in timpul unui protest fata de posibila taiere abuziva a platanilor din Grădina Cişmigiu, în Bucureşti, vineri, 9 august 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

3. Un operator priveste monitorul pe care sunt afisate date legate de localizarea zonala, la un centru de preluare a apelurilor la numarul unic pentru situatii de urgenta, 112, vineri 9 august 2019, in Bucuresti. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

4. Un jandarm asigura protectia in timpul mitingului Diasporei, in Piata Victoriei din Capitala, sambata, 10 august 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

5. Un dervis rotitor danseaza in timpul unui spectacol in cadrul Festivalului Turcesc, desfasurat in parcul Regele Mihai I al Romaniei (fost Herastrau), duminica, 11 august 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

6. Bianca Andreescu o îmbrăţişează pe Serena Williams în timpul ceremoniei de înmânare a premiilor Rogers Cup, în Toronto, Canada, pe 11 august 2019.

7. Presedintele Klaus Iohannis pozeaza cu alegatorii, sambata, 10 august 2019, in Piata Universitatii din Bucuresti, in timpul campaniei de strangere de semnaturi pentru candidatura sa la alegerile prezidentiale. ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO





8. Persoane stau pe paturi in timpul unui picnic nocturn in Gradina Cismigiu din Bucuresti, marti, 13 august 2019. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de canicula, avertizand ca se vor inregistra temperaturi de 38 de grade Celsius la umbra si ca, in unele zone, noptile vor fi tropicale. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

9. Ionuţ Panţîru de la FCSB sărbătoreşte înscrierea unui gol în timpul meciului FCSB - Mlada Boleslav (1-0).

10. O racla ce contine monede si bancnote ce ar fi fost aruncate peste sangele victimelor din noaptea de 21 decembrie 1989, este asezata pentru a sfintita de catre un preot, in Pasajul Universitatii din Bucuresti, joi, 15 august 2019. O racla cu mai multe monede din decembrie 1989, despre care Doru Maries, presedinte al Asociatiei 21 Decembrie, spune ca inca mai au sange pe ele, a fost sfintita de catre fostul paroh al Bisericii Coltea, preotul Sandu Mehedintu. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

11. Persoane poarta un steag de mari dimensiuni al Uniunii Europene, in timpul unui mars de protest desfasurat in Capitala, sambata, 10 august 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

