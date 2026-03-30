Pericol de explozie și circulație blocată pe Autostrada A3. O cisternă s-a răsturnat pe șosea

UPDATE

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, în urma exploziei unei anvelope, o autocisternă a rămas imobilizată pe carosabil pe Autostrada A3 sensul București – Ploiești, la kilometrul 38, în zona localității Gruiu, județul Ilfov.

Incidentul nu s-a soldat cu victime. Traficul este oprit pentru verificări și în vederea extragerii autovehiculului, fiind deviată circulația între kilometrii 31 și 43 la nodurile rutiere Snagov – Potigrafu.

Știrea inițială

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță luni, la prânz, că traficul este blocat pe ambele sensuri pe Autostrada A3, la kilometrul 37.

Șoferul unei cisterne cu GPL a pierdut controlul volanului și a intrat de pe Calea 1 pe Calea 2, s-a răsturnat și a rupt parapetul median.

Este pericol de explozie, avertizează CNAIR.

Circulația este deviată pe DN1.