Asociația Romanian Space Initiative (ROSPIN) a fost selectată drept Organizator Local în România pentru a doua ediție a BraveTechEU DefTech Forges, o inițiativă a Comisiei Europene dedicată accelerării tehnologiilor de apărare și cu dublă utilizare. Evenimentul va avea loc în perioada 9-13 noiembrie 2026, simultan în Germania și România, și reprezintă o oportunitate majoră pentru start-up-urile și inovatorii din România de a se alătura unuia dintre cele mai ambițioase programe europene de inovare în apărare. Ediția din România este organizată de ROSPIN în colaborare cu Civitta, Starburst, Darkstar, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Defense-X și Cluj Hackathon.

BraveTechEU DefTech Forges reunește start-up-uri, scale-up-uri și IMM-uri europene cu utilizatori finali militari, experți tehnici, mentori și reprezentanți ai industriei, într-un program intensiv de 5 zile în care soluțiile sunt testate, adaptate și validate în condiții operaționale reale, inclusiv pe baza lecțiilor desprinse din experiența de pe câmpul de luptă din Ucraina. Inițiativa este derulată în colaborare cu Brave1, platforma de inovare în apărare a Ucrainei, și cu Agenția Europeană de Apărare (EDA), fiind implementată de un consorțiu format din Civitta, Starburst și Darkstar.

Ediția din România se concentrează pe patru teme:

senzori tereștri nesupravegheați (unattended ground sensors): rețele acustice și seismice testate în scenarii cu cadeți, vehicule și drone;

sisteme aeriene fără pilot (UAS) de lovire autonome și roiuri de drone: testare de zbor supravegheată, autonomie de roi și integrare sensor-to-shooter;

operațiuni UAS reziliente la război electronic: bruiaj controlat pentru testarea navigației, comunicațiilor și continuității misiunii;

adaptare rapidă la condițiile câmpului de luptă: reconfigurare la linia de zbor, sarcini utile modulare și cicluri test-fix-retest.

Participanții vor beneficia de ferestre de zbor, expunere controlată la bruiaj electronic și feedback direct din partea utilizatorilor finali militari.

Cele trei echipe câștigătoare ale ediției din România vor primi câte 120.000 EUR (șase premii a câte 120.000 EUR la nivelul întregii ediții), vor intra într-un program de mentorat de două luni și vor avea acces la Faza II – campanii de testare și evaluare operațională coordonate de Agenția Europeană de Apărare, în cadrul cărora echipele selectate pot concura pentru finanțare suplimentară de până la 1.000.000 EUR.

Înscrierile sunt deschise până pe 6 septembrie 2026 pentru start-up-uri, scale-up-uri, IMM-uri, echipe academice sau de cercetare și inovatori individuali stabiliți în Uniunea Europeană, Norvegia sau Ucraina, care dezvoltă soluții de apărare sau cu dublă utilizare la un nivel de maturitate tehnologică TRL 4+ și dispun de un prototip funcțional. Echipele internaționale formate din participanți din UE și Ucraina sunt încurajate în mod special. Participarea este gratuită. O sesiune online de informare (webinar) va avea loc pe 25 august 2026, între orele 15:00 și 16:00 CET.

Aducerea BraveTechEU DefTech Forges în România confirmă maturitatea ecosistemului românesc de inovare în apărare. În România, echipele europene vor putea face ceea ce rareori este posibil în altă parte: să își testeze tehnologiile în condiții operaționale reale, cu feedback direct de la utilizatorii finali militari, și să își accelereze drumul către adoptarea operațională.

Linkuri utile:

Aplicații pentru companii: https://tally.so/r/44Db1B

Înregistrare la sesiunea de informare: https://tally.so/r/xXE6L5

Aplicații pentru mentori: https://tally.so/r/EkbgNr

Website: https://bravetecheu-deftechforges.eu

Despre ROSPIN Asociația Romanian Space Initiative (ROSPIN) este o organizație neguvernamentală care construiește ecosistemul spațial național prin educație, comunitate și parteneriate cu industria. ROSPIN derulează programe de formare, pre-incubare și conectare a talentelor și companiilor românești la inițiativele europene din domeniul spațial, al apărării și al tehnologiilor cu dublă utilizare. Mai multe informații: https://www.rospin.org

Despre Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este instituția militară de învățământ superior care formează ofițerii Forțelor Terestre Române, cu un accent puternic pe leadership, cercetare aplicată și inovare în domeniul apărării și securității, fiind și inițiatoarea hackathonului Defense-X. Mai multe informații: https://www.armyacademy.ro

Despre Defense-X Defense-X este hackathonul internațional de inovare în apărare organizat de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, o platformă de colaborare între sectorul de apărare, mediul academic și industria tehnologică, cu accent pe sisteme fără pilot, inteligență artificială, securitate cibernetică și tehnologii emergente. Mai multe informații: https://www.defense-x.ro

Despre Cluj Hackathon Cluj Hackathon este una dintre cele mai mari competiții de tip hackathon din Europa, organizată la Cluj-Napoca, care reunește studenți, dezvoltatori, antreprenori și mentori pentru a construi soluții aplicate la probleme reale, cu accent pe inteligență artificială și tehnologii emergente. Mai multe informații: https://www.clujhackathon.ro/

Despre BraveTechEU DefTech Forges BraveTechEU este o inițiativă a Comisiei Europene, derulată în colaborare cu Agenția Europeană de Apărare (EDA) și Brave1, care urmărește transferul rapid al inovației din laborator către teren. Prima fază, DefTech Forges, identifică și selectează cele mai promițătoare soluții ale inovatorilor europeni, iar faza a doua le supune unor campanii riguroase de testare și evaluare care reproduc condițiile operaționale specifice războiului din Ucraina. În primul an sunt planificate 6 evenimente, organizate în 3 cicluri a câte 2 locații simultane, până în martie 2027.