Prima pagină » Comunicate » 123Credit crește de 5 ori într-un an: noul lider digital al creditării din România

123Credit crește de 5 ori într-un an: noul lider digital al creditării din România

123Credit, primul marketplace din România dedicat creditelor de nevoi personale, auto, ipotecare și refinanțări, raportează o creștere remarcabilă la doi ani și jumătate de la investiția Omnia Capital.
123Credit crește de 5 ori într-un an: noul lider digital al creditării din România
Mediafax
22 sept. 2025, 15:34, Comunicate

Platforma își consolidează rapid poziția de ‘creditor digital’, într-un sector în care băncile tradiționale investesc masiv în digitalizare, dar în care creditarea depinde încă, în mare parte, de procese învechite.
În 2024, 123Credit a intermediat peste 600 milioane lei în credite, de 5 ori mai mult decât în 2023 cand volumul creditelor distribuite a fost de 117 milioane lei, iar pentru 2025 se estimează depasirea a 1 miliard lei în credite distribuite! O performanță peste buget, generată de o echipă agilă, susținută de sisteme eficiente care permit execuția rapidă și scalabilă, într-o piață în transformare, impulsionată de digitalizare, expansiune și consum.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21284