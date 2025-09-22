123Credit crește de 5 ori într-un an: noul lider digital al creditării din România

Platforma își consolidează rapid poziția de ‘creditor digital’, într-un sector în care băncile tradiționale investesc masiv în digitalizare, dar în care creditarea depinde încă, în mare parte, de procese învechite.

În 2024, 123Credit a intermediat peste 600 milioane lei în credite, de 5 ori mai mult decât în 2023 cand volumul creditelor distribuite a fost de 117 milioane lei, iar pentru 2025 se estimează depasirea a 1 miliard lei în credite distribuite! O performanță peste buget, generată de o echipă agilă, susținută de sisteme eficiente care permit execuția rapidă și scalabilă, într-o piață în transformare, impulsionată de digitalizare, expansiune și consum.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21284