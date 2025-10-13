Prima pagină » Comunicate » LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚII

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Corbeni, Str. Principală, Sat Corbeni, nr.6, Județul Argeș, CIF 4122051, telefon 0248730236, fax 0248730236, e-mail [email protected]
LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚII
13 oct. 2025
  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiul S1 – cabinet medical, ce va avea destinația de “ cabinet individual de medicină de familie” în  suprafață utilă de 9,43 mp și a spațiilor aflate în folosință comună S2-S8 (cabinet consiliere medicală, hol, sală de aşteptare, grupuri sanitare, vestiar personal), în suprafață utilă totală de 42,23 mp, situate în clădirea Centrului Comunitar Integrat. Spațiile  ce fac obiectul închirierii  prin licitație publică sunt  situate în  clădirea Centrului Comunitar Integrat din satul Oeștii Pământeni, Comuna Corbeni, județul Argeș, înscrisă în Cartea Funciară a Comunei Corbeni cu nr.81539, nr.cad.81539. Clădirea Centrului Comunitar Integrat este proprietatea Comunei  Corbeni  și aparține domeniul public  al  Comunei Corbeni. Licitația publică se desfășoară în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și ale Hotărârii Consiliului Local Corbeni nr. 63 din 12.08.2025.

 

