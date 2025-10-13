LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚII

Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiul S1 – cabinet medical, ce va avea destinația de “ cabinet individual de medicină de familie” în suprafață utilă de 9,43 mp și a spațiilor aflate în folosință comună S2-S8 (cabinet consiliere medicală, hol, sală de aşteptare, grupuri sanitare, vestiar personal), în suprafață utilă totală de 42,23 mp, situate în clădirea Centrului Comunitar Integrat. Spațiile ce fac obiectul închirierii prin licitație publică sunt situate în clădirea Centrului Comunitar Integrat din satul Oeștii Pământeni, Comuna Corbeni, județul Argeș, înscrisă în Cartea Funciară a Comunei Corbeni cu nr.81539, nr.cad.81539. Clădirea Centrului Comunitar Integrat este proprietatea Comunei Corbeni și aparține domeniul public al Comunei Corbeni. Licitația publică se desfășoară în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și ale Hotărârii Consiliului Local Corbeni nr. 63 din 12.08.2025.

