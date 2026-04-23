Anunț public privind decizia etapei de încadrare – A.C. SUN ENERGY PRODUCTION SRL

A.C. SUN ENERGY PRODUCTION S.R.L., titular al proiectului „Construire sistem de stocare (BESS), posturi de transformare, stație de transformare, împrejmuire, drumuri de acces și platforme betonate pentru instalația de stocare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Prahova, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire sistem de stocare (BESS), posturi de transformare, stație de transformare, împrejmuire, drumuri de acces și platforme betonate pentru instalația de stocare”, propus a fi amplasat în Comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, str. DJ 148, T60, P488/1, 488/2, nr. cadastral 25781, județul Prahova.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protectia mediului DJM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni- vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet https://djmph.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.