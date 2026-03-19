ATEN oferă control securizat și continuitate operațională pentru instituțiile din România

ATEN International a răspuns acestei nevoi prin soluția sa DigiKVM™, construită pentru acces remote simultan, control fluent între mai multe surse și monitorizare eficientă a sistemelor distribuite. În centrul arhitecturii se află KG0016, un 16-Port KVM over IP OmniBus Gateway, care funcționează ca un portal securizat unic pentru acces, monitorizare și control de la distanță asupra sistemelor conectate. Acesta oferă acces hardware la nivel de BIOS, fără dependență de sistemul de operare, și folosește criptare FIPS 140-3 și TLS 1.3 pentru protejarea accesului și a transmisiei datelor. În proiect, gateway-ul este completat de KG8900T și KG9900T, două modele KVM DigiProcessor care se conectează direct la echipamentele țintă, în funcție de interfața video disponibilă: HDMI în cazul KG8900T și DisplayPort în cazul KG9900T. Aceste module preiau semnalul video și conexiunea USB de la computerul sau stația de lucru monitorizată și le transportă printr-o conexiune dedicată către gateway-ul central, pentru acces securizat de la distanță.

