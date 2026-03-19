ATEN oferă control securizat și continuitate operațională pentru instituțiile din România

Vizibilitate continuă pentru operațiuni sensibile În mediile în care fiecare secundă contează, instituțiile de poliție, apărare, penitenciare și alte structuri publice au nevoie de acces rapid, sigur și constant la imaginile și sistemele critice. Studiul de caz ATEN despre o instituție de ordine publică și aplicare a legii din Australia arată exact acest tip de scenariu: două locații remote, aflate în afara centrului principal de control, conectate la o rețea IP de camere care monitorizează zone critice din districtul central. Nevoia principală a fost clară: acces video criptat, în timp real, continuitate operațională și posibilitatea de extindere pe termen lung, în conformitate cu standardele stricte de securitate.
19 mart. 2026, 17:45, Comunicate

ATEN International a răspuns acestei nevoi prin soluția sa DigiKVM™, construită pentru acces remote simultan, control fluent între mai multe surse și monitorizare eficientă a sistemelor distribuite. În centrul arhitecturii se află KG0016, un 16-Port KVM over IP OmniBus Gateway, care funcționează ca un portal securizat unic pentru acces, monitorizare și control de la distanță asupra sistemelor conectate. Acesta oferă acces hardware la nivel de BIOS, fără dependență de sistemul de operare, și folosește criptare FIPS 140-3 și TLS 1.3 pentru protejarea accesului și a transmisiei datelor. În proiect, gateway-ul este completat de KG8900T și KG9900T, două modele KVM DigiProcessor care se conectează direct la echipamentele țintă, în funcție de interfața video disponibilă: HDMI în cazul KG8900T și DisplayPort în cazul KG9900T. Aceste module preiau semnalul video și conexiunea USB de la computerul sau stația de lucru monitorizată și le transportă printr-o conexiune dedicată către gateway-ul central, pentru acces securizat de la distanță.

