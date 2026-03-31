Axis Communications lansează camera bullet AXIS M2048-LE: performanță AI accesibilă, cu rezoluție 8 MP și iluminare IR

Proiectată pentru a rezista celor mai aspre condiții meteorologice, inclusiv vânturi de intensitatea unui uragan, AXIS M2048-LE este optimizată pentru analitica la marginea rețelei (edge analytics) și vine echipată cu AXIS Object Analytics și AXIS Image Health Analytics. Noua cameră este disponibilă în variantele alb și negru și este planificată să devină disponibilă prin canalele de distribuție Axis în T2 2026.

Calitate superioară a imaginii și vizibilitate în orice condiții

AXIS M2048-LE oferă rezoluție 4K la 15 fps, asigurând detalii precise chiar și în scene complexe. Senzorul de înaltă sensibilitate la lumină de 1/1,8 inch, combinat cu tehnologiile Wide Dynamic Range (WDR) și Lightfinder, garantează culori naturale și claritate în zonele cu contraste puternice sau lumină slabă. Sistemul integrat de iluminare IR permite supravegherea în întuneric complet, fără a fi necesară iluminare suplimentară. Câmpul larg de acoperire al camerei face din aceasta o soluție ideală pentru monitorizarea perimetrelor extinse.

Citeşte comunicatul integral AICI