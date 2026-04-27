Instalare simplă pentru controlul accesului cu Axis

Axis Communications, lider global în soluții de supraveghere video și tehnologii de rețea, prezintă 5 noi cititoare pentru controlul accesului din seriile AXIS A46, AXIS A41 și AXIS A40, care combină un nivel ridicat de securitate, instalare flexibilă și administrare simplă. Noua generație include 2 cititoare IP de rețea și 3 modele cu suport OSDP, fiind astfel potrivite atât pentru instalări moderne noi, cât și pentru extinderea sistemelor existente.

Noua generație de cititoare poate fi utilizată într-o gamă largă de scenarii – de la accesul în clădiri administrative și controlul accesului angajaților în unități de producție, până la securizarea spațiilor sensibile, precum camerele de servere sau laboratoarele. În retail, acestea pot contribui la gestionarea accesului în zonele administrative și depozite; în școli asigură deplasarea în siguranță a elevilor, studenților și personalului; iar în logistică permit controlul eficient al accesului în diferite zone. Datorită combinației dintre instalarea simplă, nivelul ridicat de securitate și compatibilitatea deschisă, cititoarele pot fi integrate cu ușurință în diverse medii și adaptate nevoilor specifice ale fiecărei organizații.

