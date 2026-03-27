Axis Communications lansează o nouă generație de camere mini dome discrete, echipate cu tehnologie Deep Learning

Noua serie se remarcă prin unitatea de procesare cu deep learning (DLPU), care permite rularea unor aplicații analitice avansate, precum AXIS Object Analytics. Această tehnologie permite detectarea și clasificarea precisă a persoanelor și vehiculelor, reducând semnificativ alertele false și oferind perspective valoroase asupra activității din spațiul monitorizat.

Caracteristici principale și beneficii:

· Calitate superioară a imaginii: Camerele oferă rezoluții de până la 8 MP (4K), asigurând detalii excepționale chiar și în condiții de iluminare dificilă, datorită tehnologiilor WDR și Lightfinder.

· Design ultra-discret: Carcasa compactă este proiectată pentru o instalare rapidă pe pereți sau tavane, fiind rezistentă la praf și acte de vandalism.

· Eficiență în stocare: Tehnologia Axis Zipstream, cu suport pentru H.264 și H.265, reduce considerabil lățimea de bandă și necesarul de stocare fără a compromite calitatea imaginii.

· Securitate cibernetică avansată: Dispozitivele includ funcții integrate pentru protejarea sistemului, asigurând integritatea datelor și operarea securizată.

