Axis Communications lansează o nouă generație de camere mini dome discrete, echipate cu tehnologie Deep Learning

Axis Communications, lider global în soluții de supraveghere video și tehnologii de rețea, anunță extinderea portofoliului său de soluții de supraveghere discretă prin lansarea noilor camere mini dome din seria AXIS M30. Proiectate pentru a se integra perfect în orice decor, noile modele (AXIS M3085-V, M3086-V și M3088-V) aduc performanțe superioare de analiză video direct la marginea rețelei (edge), fiind ideale pentru retail, unități bancare și clădiri de birouri.
Mediafax
27 mart. 2026, 17:32, Comunicate

Noua serie se remarcă prin unitatea de procesare cu deep learning (DLPU), care permite rularea unor aplicații analitice avansate, precum AXIS Object Analytics. Această tehnologie permite detectarea și clasificarea precisă a persoanelor și vehiculelor, reducând semnificativ alertele false și oferind perspective valoroase asupra activității din spațiul monitorizat.

Caracteristici principale și beneficii:

·       Calitate superioară a imaginii: Camerele oferă rezoluții de până la 8 MP (4K), asigurând detalii excepționale chiar și în condiții de iluminare dificilă, datorită tehnologiilor WDR și Lightfinder.

·       Design ultra-discret: Carcasa compactă este proiectată pentru o instalare rapidă pe pereți sau tavane, fiind rezistentă la praf și acte de vandalism.

·       Eficiență în stocare: Tehnologia Axis Zipstream, cu suport pentru H.264 și H.265, reduce considerabil lățimea de bandă și necesarul de stocare fără a compromite calitatea imaginii.

·       Securitate cibernetică avansată: Dispozitivele includ funcții integrate pentru protejarea sistemului, asigurând integritatea datelor și operarea securizată.

