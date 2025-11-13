Beyfortus este acum disponibil în România pentru protecția tuturor nou-născuților și sugarilor împotriva infecțiilor cu VSR

Virusul sincițial respirator este extrem de contagios, cu un indice de infecțiozitate estimat la 4,5, ceea ce înseamnă că o persoană infectată poate transmite virusul, în medie, la peste alte patru persoane. Aproximativ 70% dintre sugari contractează VSR în primul an de viață, iar până la 90% dintre copii până la vârsta de doi ani. Conform datelor internaționale, VSR este responsabil de 50–80% dintre cazurile de bronșiolită și de 31% dintre pneumoniile infantile.

În România, 1 din 50 de sugari este spitalizat în primul an de viață din cauza complicațiilor provocate de VSR. România ocupă locul 6 în Europa la spitalizări VSR la sugarii sub 1 an şi rămâne printre primele țări şi la grupa sub 5 ani, semnalând o incidență mult peste media europeană.

