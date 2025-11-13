Prima pagină » Comunicate » Beyfortus este acum disponibil în România pentru protecția tuturor nou-născuților și sugarilor împotriva infecțiilor cu VSR

Sanofi anunță că Beyfortus (nirsevimab), anticorpul monoclonal antiviral cu acțiune prelungită destinat prevenirii infecțiilor respiratorii severe cauzate de virusul sincițial respirator (VSR), este disponibil în România, începând din luna noiembrie. Soluția profilactică se adresează tuturor nou-născuților și sugarilor în primul sezon VSR, indiferent de momentul nașterii sau starea de sănătate .
Mediafax
13 nov. 2025, 12:09, Comunicate

Virusul sincițial respirator este extrem de contagios, cu un indice de infecțiozitate estimat la 4,5, ceea ce înseamnă că o persoană infectată poate transmite virusul, în medie, la peste alte patru persoane. Aproximativ 70% dintre sugari contractează VSR în primul an de viață, iar până la 90% dintre copii până la vârsta de doi ani. Conform datelor internaționale, VSR este responsabil de 50–80% dintre cazurile de bronșiolită și de 31% dintre pneumoniile infantile.

În România, 1 din 50 de sugari este spitalizat în primul an de viață din cauza complicațiilor provocate de VSR. România ocupă locul 6 în Europa la spitalizări VSR la sugarii sub 1 an şi rămâne printre primele țări şi la grupa sub 5 ani, semnalând o incidență mult peste media europeană.

