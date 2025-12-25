Nouă metode inedite, susținute științific, care previn mâncatul în exces de Crăciun

În mod tradițional, Crăciunul este o avalanșă de mâncarea grea și de diferite tipuri de băuturi alcoolice. Acestea pot provoca probleme de sănătate, medicii având numeroase solicitări în timpul și după sărbătorile de iarnă.

De aceea, experții au încercat să găsească soluții, în special pentru gurmanzi. De altfel, a apărut și o disciplină numită neurogastronomie. Termenul a fost inventat de cercetătorul american Gordon Shepherd, în 2013 pentru a explica modul în care percepția gustului nu este influențată doar de mâncarea în sine, ci și de mediul extern.

Practic, oamenii de știință au aflat cum percepția aromei și prezentarea alimentelor ne pot afecta creierul și ne pot face să ne simțim mai sătui mai devreme, astfel încât să consumăm mai puține calorii.

„Mâncatul este o experiență mult mai multisenzorială decât își dau seama cei mai mulți dintre noi – o putem vedea ca o conversație între creierul nostru și intestinul nostru”, a explicat profesorul Charles Spence, psiholog experimental la Universitatea din Oxford, potrivit The Telegraph.

Metode care previn mâncatul în exces

Apoi, experții au stabilit că există cel puțin nouă trucuri pentru a împiedica mâncatul în exces.

Alege tacâmuri mai grele

„Oamenii care mănâncă cu tacâmuri mai grele consideră mâncarea ca fiind mai valoroasă și se simt mai sătui mai repede”, a explicat profesorul Spence, autorul cărții „Gastrophysics: The New Science of Eating”.

„Probabil că tacâmurile mai grele ne amintesc de o sticlă de șampanie, iar o greutate mai mare înseamnă o calitate mai intensă. Nu se poate separa conținutul de recipient. Este același motiv pentru care sticlele de parfum sunt fabricate din sticlă grea. Are un efect direct asupra intensității senzațiilor”, a spus profesorul.

Greutatea paharelor îmbunătățește calitatea percepută a băuturii. Oaspeții se simt mai speciali și apreciază conținutul mai mult, fie că este vorba de vin sau apă, atunci când este servit în pahare de cristal.

„Vă alimentați cu această percepție că lucrul greu este mai bun, iar plasticul este ieftin”, a spus psihologul Helen McCarthy.

Schimbă culoarea farfuriilor

Da, putem gusta culoarea. Percepția noastră asupra aromei și gustului este afectată de culoarea alimentelor și băuturilor pe care le consumăm. Percepem o băutură sau un desert de culoare roz-roșiatică (lapte cu căpșuni, gumă de mestecat, iaurt cu fructe) ca fiind mai dulce decât un produs incolor.

Asta deoarece creierul nostru leagă culoarea roșie de dulceață și intensitate prin asocieri cum ar fi fructele de pădure și cireșele. Ca urmare, schimbarea culorii farfuriei ne poate ajuta să mâncăm mai mult sau mai puțin.

Aranjarea mesei

Aranjează masa frumos

Prezentarea, iluminatul și ambianța influențează toate alegerile noastre alimentare. Un studiu a vizat un fel de mâncare cu pui și orez. Acesta a fost servit într-un hotel de patru stele, într-o cantină militară, într-un internat și într-o sală de mese a personalului universitar.

„Același fel de mâncare a fost evaluat ca fiind cu 20% mai bun și mai sățios într-un restaurant de patru stele. Iluminarea slabă, cu becuri calde și blânde sau lumina lumânărilor, poate ajuta corpul să se simtă mai relaxat și, prin urmare, să mănânce mult mai încet”, a transmis psihologul Susan Albers.

Întoarce-te cu spatele la bufet

Fii atent la locul unde stai la o petrecere de Crăciun, a mai sfătuit Susan Albers.

„Dacă stai cu spatele la bufet, acest lucru ar putea fi foarte util. De asemenea, avem tendința să mâncăm mai mult din primele trei alimente expuse pe bufet, așa că plimbă-te mai întâi prin cameră și planifică. Le spun clienților mei: «Încetinește. Așează-te. Savurează. Și mestecă încet»”, a adăugat Albers.

Mai multe metode

Parfumează camera cu citrice

Mirosul este mai important pentru experiența noastră gustativă decât își dă seama oricare dintre noi, a spus profesorul Charles Spence.

„75 până la 95% din ceea ce credem că gustăm, de fapt mirosim. Aromele mai puternice ajută creierul nostru să decidă când s-a săturat. În plus, mirosurile naturale – fructe, pâine coaptă – pot, de asemenea, să-i îndemne pe oameni să facă alegeri mai sănătoase și mai sustenabile”, a spus Spence.

Profesorul Spence citează un studiu din 2024 din Noua Zeelandă care a constatat că mirosul de ierburi amestecate poate determina consumatorii să selecteze ingrediente mai sănătoase atunci când gătesc acasă.

„Parfumul numărul unu pentru calmarea sistemului nostru nervos este făcut din citrice. De aceea le găsești în spa-uri”, a confirmat Albers.

Alege farfurii rotunde

Servirea mâncării într-o formă rotundă o face adesea să aibă un gust mai dulce decât atunci când este prezentată într-o formă unghiulară.

Cercetările au arătat că vederea formelor rotunde ne face să percepem dulceața mai intens. Fructele, care sunt în mod natural dulci, sunt fie rotunjite, fie curbate, la fel ca multe deserturi familiare.

Într-un experiment din 2013, participanții cărora li s-a servit cheesecake pe farfurii rotunde au perceput prăjitura ca fiind cu 20% mai dulce decât cei care au mâncat din farfurii pătrate albe.

Muzica este importantă

Ascultă jazz, nu techno

Studiile arată că muzica liniștită, precum cea clasică sau jazz-ul, poate reduce pofta de mâncare de tipul fast-food, delicioasă, dar bogată în calorii. Muzica cu un tempo mai lent sau cu volum redus încurajează, de asemenea, o experiență culinară mai relaxată, determinându-vă să mestecați mai bine.

Mâncatul lent ajută digestia și îi oferă corpului timp să înregistreze senzația de sațietate. În schimb, oamenii sunt predispuși să bea mai repede atunci când ascultă muzică cu tempo rapid, iar intensitatea mestecării, adică numărul de mușcături, poate crește.

„Dacă mergi la un restaurant unde există muzică de fundal veselă, vei mânca mai repede”, a avertizat Dr. McCarthy.

Ultimele trucuri

Incorporează mai multă crustă crocantă

Fii atent la sunetul mesei tale. Multe dintre proprietățile alimentelor pe care le considerăm dezirabile depind de ceea ce auzim. Un experiment a dovedit că majorarea volumului de crustă crocantă în cazul chipsurilor de cartofi i-a făcut pe consumatori să creadă că sunt cu aproximativ 15% mai buni. Trucul se poate aplica și la alte alimente.

Încearcă trucul apei de gură

Dacă toate celelalte metode eșuează, încearcă apa de gură cu mentol, a fost ultimul sfat al lui McCarthy. Studiile arată că utilizarea apei de gură după masă te face mai puțin predispus să mănânci din nou curând.

Iar spălarea dinților după masă strică cu adevărat aroma.

„Poți folosi acest lucru în avantajul tău, incluzându-l în rutina ta de după masă. Dacă folosești pastă de dinți cu mentă și apoi te gândești: «A, aș putea să beau sau să mănânc ceva », va avea un gust foarte ciudat”, a fost concluzia specialistului.