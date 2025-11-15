Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa / Care este cel mai vechi târg din Europa, care se deschide și acum

Într-o Europă din ce în ce mai sărăcită de criza economică, de măsurile de austeritate și de masivele creșteri de taxe, târgurile de Crăciun par o posibilitate din ce în ce mai mică pentru europeanul de rând.

Miile de beculețe, căsuțe frumoase, ca de poveste, produsele artizanale atât de frumoase și cu un relaxant de scurt termen de expirare, mirosul de vin fiert, entuziasmul copiilor imprimă întregii perioade până la Crăciun o atmosferă de basm, care pare, cumva, ruptă de realitatea imediată.

Și totuși, Nașterea Domnului este o realitate pe care Europa creștină o sărbătorește în fiecare an cu bucurie, chiar dacă o bucurie din ce în ce mai austeră.

Târgurile de Crăciun devin destinațiile preferate ale tuturor. Entuziaști, morocănoși, tot acolo sunt toți: la târgurile de Crăciun.

Cel mai vechi târg din Europa

Dar care sunt cele mai căutate târguri de Crăciun din Europa, dacă e să ne bazăm pe edițiile anterioare?

Potrivit evaluărilor din presa de specialitate, târgul din Strasbourg (Franța) este cel mai vechi târg de Crăciun din această țară (menționat pentru prima oară în 1570) și e deschis din 24 noiembrie până pe 24 decembrie, în fiecare an.

Cel mai vechi târg de Crăciun din Europa este cel de la Dresda (Germania). Striezelmarkt a fost atestat pentru prima oară în 1434 și este considerat, oficial, cel mai vechi târg din Europa. Numele de „Striezel” vine de la denumirea tradițională a cozonacului german de Crăciun.

În Germania avem și alte târguri vechi, chiar dacă mai târzii, dintre care amintim târgul de la Nürnberg – Christkindlesmarkt – menționat în secolul al XVI-lea.

Milioane de vizitatori în fiecare an

Deși au pornit ca niște piețișoare într-o comunitate, aceste organizări comerciale s-au transformat rapid și organic în ceea ce sunt azi – prilejuri de bucurie în cea mai întunecată perioadă a anului.

Revoluția Industrială a adus lumină la orașe, transportul devine mai ușor, iar târgurile de Crăciun devin tot mai complexe: sunt introduse jocuri pentru copii, jucării artizanale, îngerași sculptați, vin fiert, turtă dulce, castane coapte, etc…

În secolul al XX-lea, târgurile de Crăciun au devenit un fenomen turistic.

Orașe precum Viena, Berlin, Praga, Copenhaga atrag milioane de vizitatori în fiecare an în perioada de dinaintea Crăciunului.

Cele mai atractive

Târguri din Krakovia, Budapesta, Hamburg, Salzburg, Bruxelles devin puncte certe de atracție pentru vizitatori.

Potrivit unui top din presa de specialitate, cele mai atractive târguri atractive de Crăciun sunt:

Budapesta – cu standuri cu mâncare (nu produse în masă) și idei de cadouri ce se deschid de la jumătatea lui noiembrie, deschis în fața Bazilicii Sfântul Ștefan, alături de care se află și un patinoar. Se pune accentul pe produse specific ungurești, de calitate.

Zagreb – cel puțin șase săptămâni de atmosferă festivă, mâncare, suveniruri, mirosuri îmbietoare.

Lille – Căsuțe rustice, din lemn, umplu Place Rihou cu jucării, mâncăruri și alte bunătățuri.

Berlin – Orașul are cel puțin 70 de târguri de Crăciun, organizate atât în interiorul său, cât și în suburbii – selecția e copleșitoare. „Cele mai centrale” sunt Gendarmenmarkt și Alexanderplatz – un târg german prin excelență, cu carusel vintage, patinoar și toate cele, deschise din 23 noiembrie până de Anul Nou.

Viena – Cel puțin o duzină de târguri apar prin tot orașul, dar cele mai vizitate sunt cele din fața Palatului Schönbrunn sau Satul de Crăciun din Piața Maria-Thereza, deschise până pe 23 decembrie, ba chiar, unele, până pe 6 ianuarie.

Basel – Aici se deschide în fiecare an un târg de dimensiuni mai mici, dar cu un farmec aparte – peste o sută de căsuțe rustice, cu cârnați, vin și dulciuri, între care e greu să alegi.