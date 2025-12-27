10 mistere ale naturii care încă nu au o explicație clară. Oamenii de știință sunt încă nedumeriți

Chiar dacă trăim într-o epocă în care tehnologia avansează rapid, iar știința pare să ofere răspunsuri pentru aproape orice, natura continuă să surprindă. Există misterioase fenomene naturale observate de zeci sau chiar sute de ani care încă nu pot fi explicate complet, în ciuda studiilor și a ipotezelor formulate de cercetători, notează BusinessInsider.com.

1. Lacul roz din Australia

Un lac din vestul Australiei impresionează prin culoarea sa roz intens, care se menține aproape constant de-a lungul anului. Culoarea este atât de puternică încât poate fi observată din imagini satelitare.

Specialiștii cred că microorganismele și concentrația mare de sare joacă un rol esențial, însă nu pot explica exact de ce nuanța variază uneori fără o legătură clară cu temperatura sau nivelul apei.

2. Focul care arde lângă o cascadă

Într-o rezervație naturală din Statele Unite există o grotă în care arde o flacără naturală, chiar lângă o cascadă. Gazele naturale ies din pământ și se aprind, deși mediul umed ar trebui să împiedice arderea.

De ce focul nu se stinge și cum reușește să se mențină constant rămâne un subiect de dezbatere în rândul geologilor.

3. Misterul reproducerii anghilelor

Anghilele europene parcurg mii de kilometri pentru a se reproduce, însă locul exact unde are loc acest proces nu a fost observat direct niciodată.

Deși cercetătorii au identificat zone probabile în Oceanul Atlantic și au găsit larve, nimeni nu a văzut efectiv momentul reproducerii, ceea ce face din acest fenomen unul dintre cele mai vechi mistere biologice.

4. Lacul perfect rotund din Alaska

Într-o zonă izolată din Alaska se află un lac aproape perfect circular. Forma sa neobișnuită i-a făcut pe cercetători să ia în calcul ipoteze precum impactul unui meteorit sau o explozie subterană.

Până în prezent, nicio teorie nu a fost confirmată definitiv, iar lacul rămâne o enigmă geologică.

5. Nisipurile care „cântă”

În anumite deșerturi, atunci când nisipul alunecă pe dune, se produc sunete joase, asemănătoare unui bâzâit sau unui cântec grav. Fenomenul poate dura minute întregi și este suficient de puternic pentru a fi auzit de la mare distanță.

Deși s-au făcut experimente, mecanismul exact prin care milioane de granule de nisip produc un sunet coerent nu este pe deplin înțeles.

6. Cercurile misterioase din Deșertul Namib

Deșertul Namib este presărat cu mii de cercuri fără vegetație, delimitate perfect și distribuite aproape uniform. Aceste formațiuni au dimensiuni diferite și pot persista zeci de ani.

Ipotezele variază de la activitatea insectelor până la competiția pentru apă între plante, însă niciuna nu explică complet regularitatea și stabilitatea lor.

7. Luminile care apar înainte de cutremure

Înaintea unor cutremure majore, martorii au raportat apariția unor lumini ciudate pe cer. Fenomenul a fost surprins inclusiv pe camere video și a fost observat în mai multe regiuni ale lumii.

Unii cercetători cred că tensiunile din scoarța terestră pot produce descărcări electrice, dar dovezile sunt insuficiente pentru o explicație definitivă.

8. Migrația misterioasă a fluturilor monarh

Fluturii monarh parcurg mii de kilometri în fiecare an, revenind în aceleași locuri, deși trăiesc doar câteva săptămâni. Migrația lor se desfășoară pe mai multe generații.

Cum reușesc acești fluturi să „știe” traseul exact și destinația finală rămâne un mister care intrigă biologii.

9. Moartea în masă a animalelor

De-a lungul timpului, au fost raportate numeroase cazuri în care sute sau mii de animale au murit simultan, fără o cauză clară. Pești, păsări sau mamifere au fost găsite moarte în aceeași zonă, în același timp.

Poluarea sau bolile explică unele cazuri, dar nu pe toate, iar multe episoade rămân neelucidate.

10. Sferele de piatră perfect rotunde

În mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Costa Rica, au fost descoperite sfere de piatră aproape perfect rotunde. Unele cântăresc tone și au o precizie greu de explicat prin metode primitive.

Originea și scopul lor exact nu sunt cunoscute, iar cercetătorii încă încearcă să afle dacă sunt naturale sau realizate de oameni.