BioSil® sărbătorește 30 de ani cu o reuniune iconică: Lily van der Woodsen & Chuck Bass reapar împreună pe scena newyorkeză

New York a redevenit scena unui moment glamour de neuitat: Kelly Rutherford și Ed Westwick au fost surprinși împreună la 13 ani după finalul iconic Gossip Girl, în cadrul petrecerii aniversare de 30 de ani a BioSil®, desfășurată la Fouquet’s. Ea – într-o rochie albă, radiantă și sofisticată, el – misterios în negru, aducând în prezent eleganța atemporală a lui Chuck Bass și grația inconfundabilă a lui Lily van der Woodsen.

Seara a marcat nu doar un moment de nostalgie pentru fanii serialului, ci și lansarea noii campanii globale BioSil Hotline, translatată pe piața din România în campania #BioSilChallenge X Kelly Rutherford.

