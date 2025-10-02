PROGRAMUL GOLDEN DRUM

Pe scenă va urca și un expert de renume mondial, gata să ofere perspective inedite și idei proaspete menite să aprindă inspirația tuturor celor prezenți.

LIVE ÎNTRE 13 ȘI 14 OCTOMBRIE LA PORTOROŽ, SLOVENIA

Complete Pass-ul oferă acces la toate evenimentele festivalului și include Kick-Off Party, susținut de Radio Capris, Merit HP și Tikveš, pe 13 octombrie la News Café Bernardin – o petrecere care va da tonul acestui eveniment de referință.

Pe 14 octombrie, participanții vor avea ocazia să ia parte la Festival Sessions, ce vor aduce pe scenă o serie de speakeri de prestigiu și președinți de juriu, fiecare împărtășindu-și experiența în diverse domenii ale creativității. Momentul de vârf al festivalului va fi mult-așteptata Gala de Premiere, prezentată de Mastercard, urmată de un spectaculos Seaside Send-Off Party, susținut de Schweppes, la Caffe Teater din Piran, alături de DJ Alex Dee Groove – o ocazie perfectă de a sărbători creativitatea și de a încheia festivalul într-o atmosferă vibrantă și plină de energie.

Citeşte comunicatul integral AICI