PROGRAMUL GOLDEN DRUM

Ajuns la cea de-a 31-a ediție, Festivalul Golden Drum aduce anul acesta un program cu adevărat remarcabil. Participanții vor fi inspirați de un mix captivant de conferințe provocatoare, dezbateri dinamice și schimburi vibrante de idei, care pun în valoare excelența industriei creative internaționale.
Mediafax
02 oct. 2025, 13:32, Comunicate

Pe scenă va urca și un expert de renume mondial, gata să ofere perspective inedite și idei proaspete menite să aprindă inspirația tuturor celor prezenți.     

LIVE ÎNTRE 13 ȘI 14 OCTOMBRIE LA PORTOROŽ, SLOVENIA             

Complete Pass-ul oferă acces la toate evenimentele festivalului și include Kick-Off Party, susținut de Radio Capris, Merit HP și Tikveš, pe 13 octombrie la News Café Bernardin – o petrecere care va da tonul acestui eveniment de referință.

Pe 14 octombrie, participanții vor avea ocazia să ia parte la Festival Sessions, ce vor aduce pe scenă o serie de speakeri de prestigiu și președinți de juriu, fiecare împărtășindu-și experiența în diverse domenii ale creativității. Momentul de vârf al festivalului va fi mult-așteptata Gala de Premiere, prezentată de Mastercard, urmată de un spectaculos Seaside Send-Off Party, susținut de Schweppes, la Caffe Teater din Piran, alături de DJ Alex Dee Groove – o ocazie perfectă de a sărbători creativitatea și de a încheia festivalul într-o atmosferă vibrantă și plină de energie.

