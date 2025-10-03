Catalyst Romania investește €1.25 milioane în Carfix – ecosistemul digital care reduce cu până la 60% costurile asociate vehiculelor

Carfix dezvoltă soluții digitale pentru gestionarea completă a daunelor, estimări automate de costuri, fluxuri configurabile de autorizare, control în timp real al intervențiilor și mentenanței preventive, precum și un marketplace integrat pentru evaluări și tranzacții. Carfix salvează timp pentru clienții săi, reduce costurile operaționale cu până la 60%, diminuează emisiile de CO2 cu până la 30% și scade dependența de personal cu 75%.

Lansată în România printr-un parteneriat strategic cu GT Motive, lider global în estimarea daunelor auto și parte a Solvd (Allianz Group), Carfix a atras în 2020 o investiție strategică din partea Autonom, liderul pieței de mobilitate din România, investiție fundamentată pe complementaritatea activităților celor două companii și pe potențialul comun de dezvoltare.

Citeşte comunicatul integral AICI