Complice.ro: Oboseala decizională împinge cadourile de Crăciun spre ultimul moment

Complice.ro, curator și furnizor de experiențe pentru persoane fizice și companii, observă în apropierea Crăciunului o concentrare a deciziilor de achiziție în ultimele zile ale perioadei, pe fondul instabilității și al unui comportament de consum mai atent. Valoarea medie a comenzilor este relativ similară cu cea din decembrie anul trecut, respectiv 550 lei, iar la nivelul întregului an se situează ușor peste nivelul anterior. În același timp, numărul total de comenzi este influențat de contextul economic, fără ca acest lucru să se reflecte într-o scădere a bugetului alocat per cadou.

