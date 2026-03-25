COMUNICAT. Holcim România și CINEA semnează acordul de finanțare pentru Carbon Hub CPT01, avansând captarea carbonului și producția de ciment cu emisii aproape zero în Europa de Est

Dezvoltat de Holcim România în parteneriat cu Carmeuse, Carbon Hub CPT01 reprezintă un pas major în decarbonizarea industriilor energointensive și în transformarea sectorului construcțiilor din Europa de Est. Proiectul va capta emisiile de CO₂ generate atât în procesul de producție a cimentului, cât și a varului, și va permite stocarea lor geologică permanentă, reducând semnificativ emisiile industriale ale instalațiilor.

Carbon Hub CPT01 este proiectat să devină primul proiect onshore de captare și stocare a carbonului la scară largă din Europa de Est, poziționând România în avangarda inovației climatice și a decarbonizării industriale în regiune.

Odată operațional, proiectul va permite producția a aproximativ două milioane de tone de ciment cu emisii aproape zero anual, marcând un reper major în parcursul Holcim către materiale de construcții cu emisii net zero și susținând strategia NextGen Growth 2030 a companiei.

În calitate de partener-cheie în Carbon Hub CPT01, Carmeuse estimează că va produce aproximativ două sute de mii de tone de var cu emisii aproape zero anual, contribuind la avansarea propriei strategii de decarbonizare și la obiectivul de a atinge emisii net zero până în 2050.

În centrul inițiativei se află un sistem inovator de captare a carbonului, conceput pentru a procesa gazele de ardere generate de doi emițători industriali localizați în zona industrială Câmpulung.

Prin demonstrarea unei soluții integrate de captare a carbonului pentru producția de ciment și var, proiectul contribuie direct la decarbonizarea sectorului nostru, consolidând totodată lanțul valoric al construcțiilor sustenabile din Europa.

Bogdan Dobre, CEO Holcim România, a declarat: „Semnarea acestui acord de finanțare cu CINEA marchează un moment definitoriu pentru proiectul nostru Carbon Hub CPT01 și pentru decarbonizarea sectorului construcțiilor din Europa de Est. Prin această inițiativă, ne propunem să demonstrăm că captarea carbonului la scară largă poate accelera tranziția către ciment cu emisii aproape zero, susținând totodată rolul României în transformarea climatică și industrială a Europei.”

Ionel Ungureanu, Area Production Manager, Carmeuse, a adăugat:

„Proiecte precum Carbon Hub CPT01 demonstrează că decarbonizarea industrială reală necesită parteneriate solide. Împreună cu Holcim și consorțiul extins, contribuim cu expertiza noastră în producția de var pentru a construi un lanț valoric robust de captare a carbonului, care aduce beneficii industriei, comunităților și mediului.”

Holcim România și partenerii săi doresc să mulțumească autorităților române și instituțiilor relevante pentru implicarea constructivă și sprijinul acordat pe parcursul dezvoltării acestui proiect. Ne dorim să continuăm acest parcurs împreună, pe măsură ce proiectul avansează și contribuie la decarbonizarea industriei grele din România.

Proiectul Carbon Hub CPT01 contribuie la implementarea unor cadre de politici europene esențiale, inclusiv European Clean Industrial Deal, Net-Zero Industry Act și Strategia UE pentru managementul carbonului industrial, accelerând implementarea tehnologiilor de captare a carbonului și susținând tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și punctele de vedere exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA). Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea finanțatoare nu pot fi trase la răspundere pentru acestea.