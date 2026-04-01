Concert Pascal la Catedrala Sfântul Iosif din București

Oficiul pentru Bunuri Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București are deosebita plăcere de a anunța organizarea unui concert Pascal de excepție, ce va avea loc miercuri, 15 aprilie 2026, începând cu ora 20:00, la Catedrala Sfântul Iosif din București.

Evenimentul va aduce în fața publicului Orchestra Anima a Catedralei Sfântul Iosif din București, sub bagheta dirijorului Cătălin Toropoc, într-un program muzical de înaltă ținută artistică, dedicat celebrării Sărbătorilor Pascale.

Soliști invitați: Andrei Petre, Diana Hurjă, Lucia Petroianu, Cristian Balaș și Florin Mitrea.

Publicul va asculta: W. A. Mozart – Simfonia nr. 29 în La major, W. A. Mozart – Exsultate Jubilate, V. Bellini – Oboe Concerto în Mi bemol (Lucia Petroianu), G. Verdi – Requiem – Ingemisco (Andrei Petre), G. Verdi – Otello – Ave Maria (Diana Hurjă), G. Puccini – Messa di Gloria – Domine Deus (Andrei Petre), J. Massenet – Thaïs – Méditation (Cristian Balaș), J. Massenet – Le dernier sommeil de la Vierge – Prélude (violoncel solo), C. Franck – Panis Angelicus.

Evenimentul este realizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, cu sprijinul Arhiepiscopiei Romano-Catolice București și a Secretariatului de Stat pentru Culte. Concertul este dedicat tuturor creștinilor care au celebrat Sfintele Paști, oferind un moment de bucurie și comuniune prin muzică sacră.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

