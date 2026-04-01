Prima pagină » Comunicate » Concert Pascal la Catedrala Sfântul Iosif din București

Concert Pascal la Catedrala Sfântul Iosif din București

Concert Pascal la Catedrala Sfântul Iosif din București
Departament Cultura Life
01 apr. 2026, 18:14, Comunicate

Oficiul pentru Bunuri Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București are deosebita plăcere de a anunța organizarea unui concert Pascal de excepție, ce va avea loc miercuri, 15 aprilie 2026, începând cu ora 20:00, la Catedrala Sfântul Iosif din București.

Evenimentul va aduce în fața publicului Orchestra Anima a Catedralei Sfântul Iosif din București, sub bagheta dirijorului Cătălin Toropoc, într-un program muzical de înaltă ținută artistică, dedicat celebrării Sărbătorilor Pascale.

Soliști invitați: Andrei Petre, Diana Hurjă, Lucia Petroianu, Cristian Balaș și Florin Mitrea.

Publicul va asculta: W. A. Mozart – Simfonia nr. 29 în La major, W. A. Mozart – Exsultate Jubilate, V. Bellini – Oboe Concerto în Mi bemol (Lucia Petroianu), G. Verdi – Requiem – Ingemisco (Andrei Petre), G. Verdi – Otello – Ave Maria (Diana Hurjă), G. Puccini – Messa di Gloria – Domine Deus (Andrei Petre), J. Massenet – Thaïs – Méditation (Cristian Balaș), J. Massenet – Le dernier sommeil de la Vierge – Prélude (violoncel solo), C. Franck – Panis Angelicus.

Evenimentul este realizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, cu sprijinul Arhiepiscopiei Romano-Catolice București și a Secretariatului de Stat pentru Culte. Concertul este dedicat tuturor creștinilor care au celebrat Sfintele Paști, oferind un moment de bucurie și comuniune prin muzică sacră.

Vă așteptăm cu drag să luați parte la această seară specială!

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Oficiul pentru Bunuri Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor