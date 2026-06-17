Consiliul Județean Timiș pregătește surprize speciale la Flight Festival 2026 și aduce în prim-plan gustul autentic al Banatului

Inițiativa este legată direct de proiectul Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028, titlu recunoscut oficial pentru regiune în 2026.

Zona dedicată producătorilor locali va completa atmosfera festivalului cu produse, povești și inițiative care pun în valoare resursele regiunii și oamenii care le duc mai departe.

Tot în acest spirit va fi prezentat și conceptul de live mixology „Mixology Lab – Local Spirits & Flavours”, parte din direcția Banat 2028 Edutainment Experience, care propune reinterpretarea aromelor locale într-un limbaj modern. Conceptul pune accent pe ingrediente și soluții sustenabile, inclusiv pe valorificarea unor resurse autohtone, precum sucul de corcodușe verzi folosit ca alternativă locală la citricele de import.

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