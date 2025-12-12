“Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Repedea, județul Maramureș”

Proiectul vizează construirea unei grădinițe noi, cu regim de înălțime P+E, pe un teren intravilan situat în comuna Repedea, județul Maramureș (CF 51571), cu suprafața de 687mp. În vederea realizării investiției se vor demola cele două construcții existente (155 mp și 36 mp), urmând să fie edificată o clădire cu suprafața construită de 346,26 mp și suprafața desfășurată de 720,96mp. Noua grădiniță va include spațiile necesare desfășurării activităților educaționale și administrative, realizate în conformitate cu Indicativul NP 011-2022. Clădirea va avea structură pe cadre din beton armat, fațade finisate cu tencuieli decorative în culori variate, acoperiș tip terasă circulabilă pentru echipamente tehnice-panouri fotovoltaice, tâmplărie exterioară cu geam termopan pentacameral și izolație din vată minerală bazaltică. Amenajările exterioare vor cuprinde trotuare și căi de acces, spații verzi, gard perimetral, loc de joacă dotat cu două gropi de nisip, șotron, două balansoare și două tobogane, precum și un spațiu pentru parcarea minibusurilor. Proiectul include rampe de acces, grup sanitar adaptat, marcaje tactile și vizuale și un echipament de joacă destinat copiilor cu dizabilități.

Proiectul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Regional Nord Vest 2021-2027, Prioritatea P6. O regiune educată, Obiectivul specific RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusive prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Autoritatea de management este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, responsabilă cu monitorizarea implementării acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 8.849.390,51 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă este de 6.688.708,02 lei cu TVA; valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ) este de 3.344.354,01 lei cu TVA; valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 3.210.579,89 lei cu TVA; contribuția proprie a Comunei Repedea este de 133.774,16 lei cu TVA, iar valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 2.160.682,49 lei cu TVA.

Adresa: Str. Principală, Nr. 98, cod poștal 437240

Email: [email protected]

Telefon: 0262366011