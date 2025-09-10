Creștere spectaculoasă a brandurilor chinezești pe Autovit.ro: dublarea anunțurilor și 165% mai multe vizualizări în vara 2025

România nu face excepție, iar datele Autovit.ro, cea mai mare platformă auto online din România, arată o evoluție spectaculoasă a prezenței mărcilor chinezești: în perioada iunie – august 2025, interesul pentru această categorie a crescut semnificativ față de vara anului precedent.

Evoluția anunțurilor și a valorii de piață

Analiza comparativă relevă o transformare dramatică a pieței. Numărul de anunțuri pentru mașini chinezești listate pe Autovit.ro a explodat de la 201 la 448, înregistrând o creștere impresionantă de 123%. Din totalul acestora, 138 de anunțuri au vizat vehicule noi în 2024, adică 69%, în timp ce în 2025, 228 de anunțuri au fost pentru mașini noi, reprezentând 51% din ofertă. Această dinamică demonstrează nu doar disponibilitatea unui portofoliu din ce în ce mai diversificat, ci și încrederea sporită a consumatorilor români în mărcile chinezești.

