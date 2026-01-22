Debut strălucitor al turneului IMAGINE UNIVERSE prezentat de pianista Sînziana Mircea la Milano, într un concert imersiv sold out

Răsplătit la final de publicul milanez cu ovații în picioare, evenimentul a marcat astfel un început memorabil al Turneului Internațional „IMAGINE UNIVERSE”, parte a seriei de concerte „IMAGINE”, concepute și susținute de Sînziana Mircea, începând cu 2019. Pe parcursul concertului din seara zilei de 15 ianuarie, dedicat Zilei Culturii Române, au fost evocate personalitățile unor titani ai culturii române – Mihai Eminescu, George Enescu, Constantin Brâncuși și Maria Tănase. Cu această ocazie, publicul italian a ascultat poemul „La Steaua”, în lectura dnei Prof. Dr. Violeta Popescu – istoric, personalitate marcantă a diasporei române din peninsulă. Evenimentul s‑a desfășurat în spațiul Steinway & Sons Italy Milano, transformat de această dată într‑un univers vizual dedicat marilor repere culturale românești, proiectate într‑un cadru imersiv ce a însoțit întregul program muzical. Unul dintre momentele centrale ale serii l‑a constituit piesa „Carousel”, compusă de Sînziana Mircea și interpretată de aceasta simultan la două piane acustice Steinway, dintre care unul dotat cu tehnologia Steinway Spirio – cel mai avansat sistem de redare și înregistrare pentru piane acustice, creând astfel în premieră un dialog inedit între artistă și propriul ei instrument.

