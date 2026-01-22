Prima pagină » Comunicate » Debut strălucitor al turneului IMAGINE UNIVERSE prezentat de pianista Sînziana Mircea la Milano, într un concert imersiv sold out

Debut strălucitor al turneului IMAGINE UNIVERSE prezentat de pianista Sînziana Mircea la Milano, într un concert imersiv sold out

Turneul „IMAGINE UNIVERSE”, susținut de pianista și compozitoarea Sînziana Mircea, a debutat la Milano pe 15 ianuarie, într un concert imersiv sold out, cu o sală arhiplină, într o atmosferă electrizantă. Alături de muziciana română, pe scenă s au aflat muzicienii italieni Pietro Dossena – muzică electronică și Marco Scazzetta – percuție. Cei trei muzicieni au cariere internaționale de mare anvergură, cu prezențe constante pe unele dintre cele mai importante scene ale lumii, având în același timp cariere academice solide, toți trei fiind profesori universitari în conservatoarele italiene din Sassari Sardegna și Pavia Lombardia.
Debut strălucitor al turneului IMAGINE UNIVERSE prezentat de pianista Sînziana Mircea la Milano, într un concert imersiv sold out
Mediafax
22 ian. 2026, 16:31, Comunicate

Răsplătit la final de publicul milanez cu ovații în picioare, evenimentul a marcat astfel un început memorabil al Turneului Internațional „IMAGINE UNIVERSE”, parte a seriei de concerte „IMAGINE”, concepute și susținute de Sînziana Mircea, începând cu 2019. Pe parcursul concertului din seara zilei de 15 ianuarie, dedicat Zilei Culturii Române, au fost evocate personalitățile unor titani ai culturii române – Mihai Eminescu, George Enescu, Constantin Brâncuși și Maria Tănase. Cu această ocazie, publicul italian a ascultat poemul „La Steaua”, în lectura dnei Prof. Dr. Violeta Popescu – istoric, personalitate marcantă a diasporei române din peninsulă. Evenimentul s‑a desfășurat în spațiul Steinway & Sons Italy Milano, transformat de această dată într‑un univers vizual dedicat marilor repere culturale românești, proiectate într‑un cadru imersiv ce a însoțit întregul program muzical. Unul dintre momentele centrale ale serii l‑a constituit piesa „Carousel”, compusă de Sînziana Mircea și interpretată de aceasta simultan la două piane acustice Steinway, dintre care unul dotat cu tehnologia Steinway Spirio – cel mai avansat sistem de redare și înregistrare pentru piane acustice, creând astfel în premieră un dialog inedit între artistă și propriul ei instrument.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor