DEMI MOORE – ACTRIȚA NOMINALIZATĂ LA PREMIILE ACADEMIEI AMERICANE DE FILM, DEVINE NOUA AMBASADOARE GLOBALĂ KÉRASTASE

Cu o carieră legendară și de neegalat, ce se întinde pe parcursul mai multor decenii, Moore a redefinit constant standardele succesului feminin la Hollywood. De la interpretările memorabile în pelicule devenite clasice, precum: Ghost, Indecent Proposal sau G.I. Jane, până la rolul fascinant din The Substance, precum si cel mai recent rol al său din sezonul al doilea al serialului lui Taylor Sheridan, Landman, a demonstrat de fiecare dată o dăruire neclintită față de meseria sa și impunându-se ca o adevărată deschizătoare de drumuri. Activitatea sa a modelat incontestabil cultura pop, ducând la succese de box-office fără precedent și, recent, la câștigarea atât a unui Glob de Aur, cât și a unui premiu SAG, alături de o nominalizare la Premiile Academiei (Oscar) – toate în decursul aceluiași an.

