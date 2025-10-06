Dezvoltare de 32.000 m² lângă București, în cel mai mare parc WDP

FAN Courier Group, deja client WDP în România (Timișoara), își consolidează parteneriatul cu WDP prin acest nou proiect.

Investiția, în valoare de aproximativ 22 milioane de euro, va fi realizată prin valorificarea terenurilor din rezerva WDP din nordul Bucureștiului, cu un randament preconizat în linie cu obiectivele companiei. Construcția se va demara la începutul anului 2026, cu termen de finalizare programat în cursul aceluiași an. Spațiul va fi închiriat pe termen lung, printr-un contract triple-net fix, pe 10 ani.

Conceput pentru a sprijini operațiunile de curierat ale clientului, noul centru va consolida rolul Ștefăneștiului ca hub logistic major, cu legături directe către capitală și regiunile învecinate.

