ECOTIC deschide înscrierile în programul național „Școala Ecoterrienilor”

ECOTIC anunță deschiderea înscrierilor pentru o nouă ediție a programului național de educație ecologică „Școala Ecoterrienilor”, începând cu 21 septembrie 2026. Spre deosebire de edițiile anterioare, când înscrierea era permisă doar într-un interval fix, începând cu acest an, școlile se pot înscrie oricând, pe tot parcursul anului, fără termen limită.

Programul se adresează elevilor și profesorilor din învățământul primar, gimnazial și, ca noutate, liceal, și își propune formarea unor deprinderi de protecție a mediului în rândul copiilor și tinerilor și încurajarea colectării corecte a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii și acumulatori. Programul este susținut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Mecanism nou: fiecare școală își alege premiul în funcție de punctaj

Cea mai importantă schimbare față de edițiile anterioare privește modul de premiere. În noua ediție fiecare școală acumulează puncte pe parcursul activităților, iar la atingerea oricărui prag de punctaj își alege singură recompensa dorită, dintr-o gamă variată de opțiuni disponibile pentru nivelul respectiv.

Nivel Recompensă la alegere

EXPLORATOR Card cadou 200 lei la unul dintre parteneri

CHALLENGER Card cadou 600 lei la unul dintre parteneri sau o lecție online

EROU Card cadou 1.400 lei la unul dintre parteneri sau 1 laptop recondiționat*

CAMPION Card cadou 2.200 lei la unul dintre parteneri sau 2 laptopuri recondiționate*

LEGENDĂ Card cadou 3.000 lei la unul dintre parteneri, 3 laptopuri recondiționate* sau vizită la Caravana ECOTIC / fabrica de reciclare GreenWEEE*

* Laptopurile recondiționate și vizita la Caravana ECOTIC / GreenWEEE sunt disponibile în limita stocului.

Programul păstrează cele două categorii de premii anuale, acordate la finalul anului școlar: premiul pentru cel mai implicat profesor coordonator și premiile pentru TOP 5 elevi cu cele mai multe puncte acumulate din activitățile online.

Activități online în Platforma „Școala Ecoterrienilor”

Toate activitățile din cadrul programului se desfășoară online, prin intermediul Platformei dedicate (scoalaecoterrienilor.ecotic.ro), unde elevii și școlile (prin profesorii coordonatori) au fiecare un cont propriu. Orice activitate realizată aduce puncte în contul școlii: lecțiile video și exercițiile aferente, activitățile practice, provocările adresate elevilor, precum și comenzile de preluare a DEEE și DBA, care pot fi plasate oricând, pe toată durata programului.

„Continuăm programul național de educație ecologică „Școala Ecoterrienilor” din dorința de a contribui printr-o varietate de lecții video tematice și activități practice la formarea de deprinderi de protecție a mediului și de utilizare eficientă a resurselor în rândul tinerilor”, declară Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC.

Regulamentul programului aici.

Informații suplimentare: www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor | [email protected]

Despre ECOTIC

ECOTIC este o Organizație de Transfer de Responsabilitate în domeniul gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice, activă din anul 2006, care gestionează colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii la nivel național.