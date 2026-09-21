Unior Tepid: Timpul echipei poate costa mai mult decât scula care îi lipsește

Pentru firmele din industrie, construcții și service, alegerea sculelor influențează costul lucrării, respectarea termenelor și folosirea eficientă a timpului oamenilor. Soluția multibrand și gama Kronus Tools pornesc de la aceste nevoi.

O echipă de patru oameni care își întrerupe activitatea timp de două ore acumulează opt ore de muncă neutilizate. Este un exemplu simplu de calcul, dar pune în lumină o problemă concretă pentru fabrici, service-uri și șantiere: economia obținută la cumpărarea unei scule se poate pierde atunci când produsul nu corespunde lucrării sau nu este disponibil la momentul necesar.

Pentru cel care conduce o firmă, întrebarea utilă este cât costă finalizarea corectă și la timp a lucrării. În această evaluare intră prețul sculelor, durata folosirii lor, timpul necesar aprovizionării și eventualele intervenții repetate. Pentru omul care lucrează, contează să poată executa operația în condițiile cerute, cu un echipament potrivit.

Aceasta este perspectiva din care Unior Tepid, companie din Prejmer, județul Brașov, își construiește oferta de scule profesionale. Portofoliul reunește peste 50 de branduri internaționale și permite alegerea unor produse din game diferite, în funcție de aplicație și buget.

Alegerea începe cu lucrarea

O achiziție bine pregătită pornește de la materialul prelucrat, operația de executat, frecvența utilizării și solicitarea echipamentului. Aceste informații ajută la stabilirea nivelului de performanță necesar și la evitarea unor cheltuieli care nu aduc un beneficiu real utilizatorului.

Un atelier poate avea nevoie de scule pentru montaj, instrumente de măsură și accesorii pentru găurire sau debitare. Oferta multibrand permite reunirea acestor cerințe într-o singură discuție tehnică și comercială. Sculele de mână Unior, burghiele Diager și pânzele Wilpu sunt exemple de game specializate care se pot completa într-o dotare.

Pentru responsabilul de achiziții, avantajul urmărit este reducerea timpului consumat cu identificarea produselor și coordonarea comenzilor. Pentru utilizator, câștigul este accesul la o selecție adaptată operațiilor pe care le execută.

În practică, recomandarea trebuie să răspundă unor întrebări verificabile: produsul este potrivit materialului și regimului de lucru? Ce documentație îl însoțește? Când poate fi livrat și ce alternative există? O alegere explicată astfel îi permite clientului să compare ofertele pe criterii relevante pentru propria activitate. Citeşte comunicatul integral AICI