ELKO Technology MeetUP la Brașov

Evenimentul ELKO Technology MeetUP 2025, organizat la Brașov, a reunit zeci de parteneri, integratori și specialiști IT într-o zi dedicată inovației, tehnologiilor integrate și colaborării în ecosistemul IT. Sub semnul evoluției rapide a soluțiilor de supraveghere video, al integrării inteligenței artificiale și al dezvoltării infrastructurilor de rețea, liderii din industrie au prezentat cele mai noi tendințe și soluții care modelează transformarea digitală și siguranța infrastructurilor moderne.

Evenimentul a fost deschis de Lavinia Ioana, Solutions Manager, ELKO Romania, care a subliniat rolul strategic al distribuitorului ELKO, care reprezintă o platformă de colaborare și încredere.

Citeşte comunicatul integral AICI