ELKO Group devine distribuitor autorizat Dreame în România

Această mișcare strategică marchează un nou capitol în cooperarea de succes dintre ELKO și Dreame, începută în 2020 cu doar două modele de aspiratoare verticale fără fir. Astăzi, Dreame s-a dezvoltat într-un brand complet de produse inteligente pentru casă, oferind o gamă variată de produse, precum: aspiratoare robot și aspiratoare verticale umed-uscat, dispozitive pentru îngrijire personală și mașini de tuns gazon cu inteligență artificială. Compania își extinde acum portofoliul de inovații prin introducerea a 15 noi categorii de produse la IFA 2025.

Dreame: lider global în inovația pentru locuințe inteligente

Fondată în 2017, Dreame Technology a devenit rapid o forță dominantă pe piața globală a electrocasnicelor. În 2025, Dreame a obținut prima poziție la nivel mondial în segmentul aspiratoarelor robot în 18 țări. În Europa Centrală și de Est, Dreame a raportat o creștere anuală a veniturilor de 140% în prima jumătate a anului 2025, România fiind una dintre piețele cu cea mai rapidă dezvoltare.

