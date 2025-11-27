Prima pagină » Comunicate » ELKO Group devine distribuitor autorizat Dreame în România

ELKO Group devine distribuitor autorizat Dreame în România

ELKO Group, unul dintre principalii distribuitori de produse IT și electronice de larg consum din Europa, anunță parteneriatul său cu Dreame Technology pentru piața din România. Din acest moment, ELKO va fi distribuitorul autorizat al întregului ecosistem Dreame în România, oferind revânzătorilor locali acces la soluțiile inteligente pentru casă ale brandului, premiate la nivel internațional.
ELKO Group devine distribuitor autorizat Dreame în România
Mediafax
27 nov. 2025, 16:37, Comunicate

Această mișcare strategică marchează un nou capitol în cooperarea de succes dintre ELKO și Dreame, începută în 2020 cu doar două modele de aspiratoare verticale fără fir. Astăzi, Dreame s-a dezvoltat într-un brand complet de produse inteligente pentru casă, oferind o gamă variată de produse, precum: aspiratoare robot și aspiratoare verticale umed-uscat, dispozitive pentru îngrijire personală și mașini de tuns gazon cu inteligență artificială. Compania își extinde acum portofoliul de inovații prin introducerea a 15 noi categorii de produse la IFA 2025.

Dreame: lider global în inovația pentru locuințe inteligente

Fondată în 2017, Dreame Technology a devenit rapid o forță dominantă pe piața globală a electrocasnicelor. În 2025, Dreame a obținut prima poziție la nivel mondial în segmentul aspiratoarelor robot în 18 țări. În Europa Centrală și de Est, Dreame a raportat o creștere anuală a veniturilor de 140% în prima jumătate a anului 2025, România fiind una dintre piețele cu cea mai rapidă dezvoltare.

Citeşte comunicatul integral AICI