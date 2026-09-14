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Fermierii campioni la rapiță din județele Călărași și Ialomița

Fermierii campioni la rapiță din județele Călărași și Ialomița
Mediafax
14 sept. 2026, 17:32, Comunicate
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Anul agricol 2025 – 2026 a însemnat o suprafață record semănată cu rapiță în România, iar finalul campaniei de recoltare a adus motive de bucurie fermierilor, care au reușit să obțină producții ridicate în contextul unui sezon în care vremea și evoluția costurilor de producție      le-au adus provocări suplimentare. Dar, ca în fiecare campanie, performanța nu se măsoară doar în tone la hectar, ci și reușite ce rezultă în urma unei colaborări bazate nu doar pe produse, ci și pe sfaturi și recomandări. Așa cum este și cazul fermierilor campioni din acest an, care au dovedit că producțiile record se obțin și prin alegerea hibridului potrivit și aplicarea unei tehnologii corespunzătoare.

“ Ne bucurăm ca, odată cu începutul unui nou an agricol și al campaniei de semănat a rapiței, să vă prezentăm o nouă serie de fermieri campioni. Este o campanie pe care o desfășurăm de mai mulți ani cu scopul de a aduce în față profesioniști, oameni care își doresc performanță, știu să asculte atunci când le sunt oferite sfaturi, au încredere în produsele noastre, sunt deschiși la inovație și astfel obțin rezultate foarte bune. Știm că a fost o campanie bună în majoritatea zonelor țării, cu excepția vestului țării, acolo unde seceta și-a spus cuvântul, mai știm că hibrizii Pioneer nu au dezamăgit, ba chiar au oferit producții record în multe ferme, iar acest lucru ne bucură pentru că asta ne dorim, să aducem produse competitive pe piața din România, iar fermierii să fie tot mai productivi și mulțumiți de alegerea făcută. Îi felicit pe toți cei care au obținut rezultate bune și le doresc să aibă parte de o nouă campanie cel puțin la fel de productivă”, a afirmat Maria Cîrjă – Marketing Manager Corteva Agriscience România și Republica Moldova.

Unul dintre cele mai bune rezultate la rapiță din județul Călărași a fost obținut de societatea Comcereal Fundulea, domnul Tiberiu Văduva recoltând o producție de 5.400 kg/ha cu hibridul PT303, tratat cu Lumiposa. Citeşte comunicatul integral AICI

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