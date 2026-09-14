Educație timpurie, noul program de licență al Facultății de Psihologie și Științele Educației Brașov

Începând cu anul universitar 2026–2027, oferta educațională a Facultății de Psihologie și Științele Educației Brașov a Universităţii Spiru Haret se extinde cu un nou program de studii universitare de licență: Educație timpurie, din domeniul Științelor Educației.

Programul se adresează absolvenților de liceu care își doresc să lucreze cu cei mici și să contribuie la dezvoltarea lor, transformând această alegere într-o profesie susținută de o pregătire universitară solidă.

Educația timpurie este o etapă fundamentală a parcursului educațional, în care se construiesc repere importante pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională, socială și relațională a copilului. În acest proces, profesorul pentru educație timpurie are un rol esențial: creează contexte în care copilul se simte în siguranță, este încurajat să exploreze, să comunice, să învețe și să se dezvolte în propriul ritm.

Programul de licență Educație timpurie oferă o pregătire universitară actuală, care îmbină cunoștințele din domeniul Științelor Educației cu formarea pedagogică și psihologică și cu experiența practică. Studenții vor învăța să înțeleagă particularitățile dezvoltării copilului, să proiecteze și să desfășoare activități educaționale adaptate vârstei și nevoilor acestuia, să creeze contexte de învățare stimulative și incluzive și să construiască relații de colaborare cu familia și comunitatea.

Un loc important în formare îl ocupă practica pedagogică, prin care viitorii absolvenți au posibilitatea de a transforma cunoștințele dobândite la cursuri în competențe profesionale și de a intra treptat în contact cu mediul educațional. Experiența practică îi ajută să înțeleagă dinamica activităților desfășurate cu cei mici, să observe particularitățile procesului de învățare și să își formeze propriul mod de a lucra cu copiii.

La Facultatea de Psihologie și Științele Educației Brașov, formarea urmărește astfel nu doar acumularea de cunoștințe, ci și construirea treptată a unei identități profesionale bazate pe competență, responsabilitate, empatie și respect față de copil.

Cifra de şcolarizare pentru acest program este de 75 de locuri la forma de învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor fiind de 3 ani. Citeşte comunicatul integral AICI