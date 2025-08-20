Fundația Leaders publică Raportul de Activitate pentru anul 2024

În total, 12.219 de persoane – elevi, studenți, tineri profesioniști și lideri din diverse domenii -, au participat la 579 de sesiuni de training, desfășurate în cadrul a 22 de programe, implementate împreună cu 87 de membri ai echipei LEADERS – 44 de traineri, 22 de organizatori, 21 de voluntari și ambasadori, cu sprijinul a 106 parteneri din mediul privat, public și ONG.

„2024 a fost un an al creșterii sănătoase, al curajului și al recunoștinței profunde. Ne mândrim cu faptul că am reușit să conectăm peste 12.300 de oameni prin programele noastre, să lucrăm alături de o echipă dedicată și să aducem împreună parteneri, mentori și traineri care inspiră. Fiecare program, fiecare zi de training și fiecare poveste din acest an confirmă că leadershipul responsabil este o resursă vitală pentru viitorul României.”, a declarat Beatrice Lupu, director general al Fundației Leaders.

