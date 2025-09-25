Gabriela Ciupitu, fondator CX România și lider în domeniul Customer Experience (CX), lansează PXcellence, primul program integrat de excelență în experiența pacientului din România

Programul este dezvoltat împreună cu Ana Maria Andreescu și Angela Călianu, specialiști în strategie, cultură organizațională și leadership medical.

PXcellence se adresează spitalelor, clinicilor, laboratoarelor medicale și rețelelor de farmacii care urmăresc să își consolideze competitivitatea printr-o abordare integrată, de la strategie la operațional. Structurat pe trei niveluri, strategic, tactic și operațional, programul adresează managementul executiv, echipele medicale și personalul de front office.

Cu ajutorul instrumentelor proprii, respectiv PX Assessment, Patient Journey Mapping Toolkit și PX ROI Calculator, PXcellence conectează direct experiența pacientului cu indicatori financiari cheie. Printre beneficiile urmărite: creșterea loialității și a recomandărilor, reducerea costurilor prin scăderea fluctuației de personal și a plângerilor, eficiență operațională și consolidarea reputației ca brand medical de referință.

