Gala Autovit.ro: 25 de ani de performanță și inovație în industria auto românească

Autovit.ro, cel mai mare site auto din România, a organizat o nouă ediție a galei sale anuale, eveniment de referință pentru industria auto locală. Gala a celebrat performanța, inovația și parteneriatele strategice care definesc sectorul auto românesc, marcând un moment special: 25 de ani de Autovit.ro, un sfert de secol de transformare și autodepășire.

Evenimentul a reunit peste 150 de participanți de marcă din industrie, printre care dealeri auto, importatori, parteneri strategici, jurnaliști și experți din domeniu. Un moment important al galei l-a reprezentat premierea partenerilor de încredere care s-au remarcat prin contribuția lor esențială la dezvoltarea pieței auto și prin performanțele deosebite înregistrate de-a lungul anului.

