Genetec accelerează modernizarea cloud la nivel enterprise prin noile capabilități de control acces Security Center SaaS

Genetec Inc. („Genetec”), lider global în software de securitate fizică la nivel enterprise, a anunțat astăzi noi îmbunătățiri ale capabilităților de control acces în Security Center SaaS. Actualizările simplifică activitățile zilnice ale echipelor de securitate și oferă organizațiilor mai multă flexibilitate și control în procesul de modernizare. Acestea includ o nouă experiență pentru zona de recepție, acces mai rapid la funcțiile esențiale de securitate, suport extins pentru panouri de detecție a intruziunilor, precum și capabilități biometrice opționale — fără a necesita modificări majore ale infrastructurii existente.

„Echipele de securitate nu ar trebui să fie limitate de infrastructuri legacy sau obligate să adopte decizii de tip all-or-nothing în ceea ce privește cloud-ul”, a declarat Francis Lachance, Senior Director and Product la Genetec Inc., completând: „Security Center SaaS elimină fricțiunile asociate ciclurilor tradiționale de upgrade, păstrând în același timp flexibilitatea arhitecturală de care organizațiile enterprise depind. Oferim soluții de control al accesului la nivel enterprise prin cloud, într-un mod care permite organizațiilor să scaleze, să se adapteze și să se modernizeze fără a perturba sistemele existente sau a compromite controlul”.

