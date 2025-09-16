Grupul Chery depășește pragul de 240.000 de unități vândute într-o singură lună și marchează exporturi record

Segmentul de vehicule NEV (New Energy Vehicle) a atins 71.218 unități, marcând o creștere de 53,1%, iar exporturile au ajuns la 129.472 unități (+32,3%). Performanța din luna august marchează a patra lună consecutivă cu peste 100.000 de unități exportate și stabilește un nou record lunar, consolidând poziția Chery ca principal exportator auto al Chinei.

Creștere constantă și trei noi repere de leadership

În perioada ianuarie-august 2025, Chery Group a vândut 1.727.299 de vehicule (+14,5% față de anul trecut), dintre care aproape 800.000 au fost exporturi. Vânzările brandului Chery au depășit pragul de 1 milion de unități într-un timp record. Grupul a marcat astfel trei realizări importante: cel mai mare exportator auto al Chinei, cea mai rapidă ascensiune în topul Fortune Global 500 și lider în calitatea independentă a industriei auto chineze.

